Ter Stegen, decisiu a les dues àrees

Marc-André ter Stegen està acostumat a ser protagonista sota els pals. I ho va tornar a ser en l’u contra u amb Edinson Cavani, que hauria pogut sepultar el Barça a la Champions. L’alemany va treure el peu esquerre salvador al remat franc del davanter uruguaià i va evitar el que hauria sigut el 3 a 2. L’equip de Luis Enrique assumia riscos buscant l’èpica, i la velocitat de Di María, Draxler i Cavani començava a fer mal a l’esquena dels defenses catalans, amb molts metres per protegir i sense que les cames estiguessin ja fresques com a l’inici.

Però Ter Stegen va ser determinant també a l’àrea contrària. No per la capacitat per treure la pilota jugada, sinó arriscant-se quan el PSG va fer un pas endavant. Va ser decisiu de veritat: amb el 5 a 1 al marcador i la necessitat d’una última jugada màgica, es va sumar a la rematada per fer valer la seva planta. Fins al punt que, després d’una sèrie de rebots, amb la seva porteria buida i seixanta metres sense cap futbolista, l’alemany es va tirar a terra per robar una pilota mortal: si Ter Stegen no s’arriba a endur el duel, llançant-se sobre la gespa amb tot, l’atacant del PSG hauria viatjat sol fins a la porteria del gol sud sense oposició. L’alemany, acostumat a ser una figura freda, va guanyar la pilota decisiva amb l’ànima i va permetre que el Barça tingués una última ocasió. A partir d’aquí, Neymar i Sergi Roberto es van associar per passar a la història.