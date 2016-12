L’any 2017 del Barça començarà a San Mamés amb la Copa

Els dos equips amb més títols de Copa es veuen les cares per tercera temporada consecutiva en aquest torneig. El sorteig dels vuitens de final de la Copa del Rei va emparellar l’Athletic Club de Bilbao i el Barça, amb el duel d’anada a San Mamés en el que serà el primer partit oficial de l’any 2017 per als homes de Luis Enrique, i la tornada al Camp Nou una setmana més tard. La temporada passada el Barça, vigent campió, ja va eliminar els homes d’Ernesto Valverde, en aquest cas als quarts de final, i fa dues temporades el triomf va ser en la final de Copa del Camp Nou. L’última dècada, de fet, el Barça i l’Athletic ja han jugat tres cops la final entre ells, sempre amb triomf català. Els lleons no derroten el Barça a la Copa des de la final del Santiago Bernabéu del 1984.

El sorteig, pur, hauria pogut emparellar el Barça i el Reial Madrid, però finalment va condemnar els homes de Luis Enrique a jugar altre cop en un estadi on cada temporada acaben jugant com a mínim dos cops. “A doble partit serà encara més complicat, tots sabem com es pateix a Bilbao”, va dir Pere Gratacós, representant del Barça a la ciutat esportiva de la Federació Espanyola a Las Rozas, l’escenari del sorteig. Si a la Lliga ja hi ha guanyat aquesta temporada per 0-1, ara el Barça tornarà a Bilbao a la Copa del Rei, amb el record dels triomfs de la temporada anterior a la Lliga i la Copa, però també amb un avís per a navegants: l’estiu del 2015 el Barça de Luis Enrique, amb baixes i rotacions, ja que havia jugat poc abans la Supercopa d’Europa, va caure per un clar 4-0 a San Mamés, i va perdre la Supercopa d’Espanya.

A Bilbao amb el trident

Ara, després d’un sorteig en què la sort va girar l’esquena als catalans, Luis Enrique haurà de decidir com gestiona les vacances dels seus futbolistes. Ja abans de jugar l’últim partit del 2016, el de tornada de la Copa contra l’Hèrcules, el tècnic havia donat vacances als membres del trident titular, Messi, Neymar i Luis Suárez, així com a Gerard Piqué. En principi, tots havien de tornar a la feina el 2 de gener, amb una excepció: un sorteig que els hagués emparellat amb el Madrid. Això hauria implicat deixar-los sense poder passar el Cap d’Any als seus països, en el cas dels tres davanters, i Colòmbia, on Gerard Piqué volia ser aquests pròxims dies després de relaxar-se abans a les Bahames. La resta de la plantilla va començar, després de derrotar l’Hèrcules dimecres, un curt permís de Nadal que durarà fins al 30 de desembre. I tots els jugadors ja tornaran a estar treballant a Barcelona abans de Cap d’Any.

Al Barça s’espera a saber el calendari exacte dels partits de vuitens de final, malgrat que en principi no s’haurà de demanar cap canvi a ningú, ja que, segurament, el duel de Bilbao es jugaria el dijous 5 de gener. La RFEF encara no ha anunciat els horaris, però tant el Barça com l’Athletic juguen la pròxima jornada de Lliga el diumenge, fet que segurament condemna el partit a ser jugat el dijous, per deixar el dimecres i el dimarts per als equips que juguen abans a la Lliga, com el Deportivo, el Madrid i el Sevilla. Si es confirma aquest horari, tots els jugadors del Barça podran ser a San Mamés aterrant a Barcelona el dia 2 i entrenant dos dies.

Al Barça es vol donar descans a aquests jugadors, ja que el calendari durant les primeres setmanes de l’any 2017 serà molt dur. Els blaugranes disputaran un total de 8 partits en 25 dies si aconsegueixen eliminar l’Athetic Club, una xifra que quedaria reduïda a 6 partits en cas de perdre amb els bascos. En total, quatre partits de Lliga, alguns contra rivals tan durs com el Vila-real, i els quatre de la Copa del Rei. Els altres tres partits de Lliga són contra el Las Palmas, l’Eibar i el Betis.

El Madrid, a Sevilla

El Reial Madrid, per la seva banda, protagonitzarà un altre duel bastant complicat, en aquest cas contra el Sevilla, vigent finalista de la competició. A més, el partit de tornada serà al feu dels homes de Jorge Sampaoli, un dels equips més en forma ara mateix a la lliga espanyola. El sorteig, de fet, va emparellar els millors equips de la Lliga entre ells. El Madrid, líder, contra el Sevilla, tercer. El Barça, segon, contra l’Athletic Club, setè, i el Vila-real, quart, contra la Reial Societat d’Eusebio Sacristán, cinquena, en un duel entre aspirants de jugar la Champions. Sis dels set primers classificats, doncs, jugaran entre ells, i el que queda, l’Atlètic de Madrid de Simeone, ho farà contra el Las Palmas, un dels equips que millor juga aquesta temporada malgrat ocupar la desena posició. Els altres duels són els que jugaran el Deportivo de la Corunya i l’Alabès, el València contra el Celta de Vigo, l’Osasuna i l’Eibar i, finalment, els dos únics supervivents de Segona, entre ells: l’Alcorcón, botxí de l’Espanyol, contra el Còrdova, botxí del Màlaga. Un equip de Segona Divisió, doncs, serà al sorteig dels quarts de final del 13 de gener.