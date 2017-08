L'àrbitre fa constar a l'acta l'empenta de Cristiano

L'àrbitre del clàssic ha fet constar a l'acta que Cristiano Ronaldo l'ha empentat després que li ensenyés la segona targeta groga durant el Barça-Madrid de Supercopa que ha acabat amb 1-3 per als blancs. A l'apartat d'altres incidències, el col·legiat basc ha escrit: "Un cop ensenyada la targeta vermella, el jugador m'ha empentat lleugerament en senyal de disconformitat".

Cristiano, que ha sortit a la segona part i ha marcat un gol, ha vist dues targetes grogues gairebé consecutives. La primera per treure's la samarreta després de marcar, i la segona -segons l'àrbitre- per simular un penal. A l'espera del recurs del Madrid, Cristiano es perdria la tornada de la Supercopa i podria rebre una sanció per als partits de Lliga. El Comitè prendrà una decisió el dimecres, segons han confirmat a l'ARA fonts de la Federació Espanyola de Futbol.

540x306 Cristiano Ronaldo a l'anada de la Supercopa d'Espanya / EFE Cristiano Ronaldo a l'anada de la Supercopa d'Espanya / EFE

El gest davant el Camp Nou

Abans de veure la vermella, Cristiano, durant la celebració del gol, ha ensenyat la seva samarreta a la graderia blaugrana, simulant Messi al Santiago Bernabéu.