Las Palmas, l'única víctima que resisteix la punteria de Messi

Leo Messi va fent i els rècords van caient. Després d'una setmana revisant, un per un, els seus gols de falta ,i en haver superat el registre de Ronald Koeman al Barça, ara s'ha establert una altra missió per motivar l'argentí: marcar un gol a tots els equips de Primera. Només li queda un, la UD Las Palmas, rival dels blaugranes en Lliga aquest dissabte al Camp Nou.

L'any passat va tenir 93 minuts per fer-ho però no se'n va sortir, malgrat que va tenir protagonisme en un dels gols blaugranes a l'estadi de Gran Canària, amb una assistència a Neymar en l'1-2 definitiu de la segona volta, al febrer. L'anterior referència de l'argentí, i l'única al Camp Nou, va ser al de setembre i no va ser gens bona. Messi va lesionar-se als tres minuts de partit, al genoll, i va haver de ser substituït. Aquell contratemps el va tenir gairebé dos mesos aturat, fins al clàssic contra el Madrid al Bernabéu.

Per desfer aquest malestruc contra el Las Palmas, a més, Messi haurà de superar Javi Varas, contra qui ja se les ha tingut en algun moment de la seva carrera. El porter andalús, ara al club groc, el va tenir sense marcar en tres partits seguits, els anys 2011 i 2012 però vincular el seu nom al de Messi fa passar, inevitablement, pel Barça-Sevilla de fa sis temporades. En l'últim minut, Varas, després de tapar-ho absolutament tot sota pals, va aturar un penal a l'argentí que va privar els blaugranes de la victòria.

Enguany, Varas té una mitjana de gairebé tres aturades per partit i, la majoria, les fa estirant-se cap al seu costat esquerre, que és on Messi ha concentrat més de la meitat dels seus gols (8 dels seus 13 gols han entrat per aquest costat de la porteria).

540x266 Localització de les aturades de Javi Varas en Lliga / SQUAWKA Localització de les aturades de Javi Varas en Lliga / SQUAWKA

540x306 Localització dels gols de Messi en Lliga / SQUAWKA Localització dels gols de Messi en Lliga / SQUAWKA

De tota manera, la capacitat rematadora de Messi no es limita a bombardejar només aquell sector, sinó que reparteix les seves rematades per gairebé tota la porteria.

540x306 Zones de remat de Messi en Lliga / SQUAWKA Zones de remat de Messi en Lliga / SQUAWKA

Segur que té alguna cosa pensada per ratllar el nom del Las Palmas de la seva llista de víctimes.