L’aval a Paulinho, la confiança en Roberto i la resignació de Samper

A falta de quinze dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges, el Barça segueix pendent de tancar l’arribada d’un parell de futbolistes per reforçar la plantilla. El vestidor continua pressionant perquè es concretin les incorporacions mentre des dels despatxos nobles del Camp Nou es demana un punt de calma. De moment, demà es presentarà oficialment Paulinho i de cara a la setmana vinent la directiva confia rubricar les incorporacions.

Precisament, Paulinho va ser un dels noms propis de la roda de premsa prèvia a la Supercopa d’Espanya. I el migcampista brasiler, de 29 anys, va rebre l’aval d’un dels pesos pesants del primer equip. Sergio Busquets va elogiar el fitxatge. “Em sembla una arribada molt bona. És un perfil diferent del que tenim. Vaig jugar contra ell amb la selecció i en l’últim Mundial de Clubs. És titular amb el Brasil. El rebrem amb els braços oberts”. El futbolista de Badia no va voler entrar a debatre si l’arribada de Paulinho pot tancar portes o no, i es va limitar a dir que “la competència sempre hi és i és bona, perquè el míster tindrà on triar”.

Menys eufòric, però igualment optimista, es va mostrar Ernesto Valverde. “És un jugador important a la selecció brasilera, important al mig del camp i important des del punt de vista tècnic. Estem parlant d’un jugador físic. No existeix aquest perfil a l’equip i ens donarà versatilitat a l’hora de fer-lo servir”, comentava l’entrenador.

Amb la incorporació de Paulinho, un dels futbolistes que en poden sortir perjudicats és Sergi Roberto. El futbolista de Reus havia mostrat, en cercles íntims, la seva reticència a l’arribada del migcampista. Fins i tot, s’havia arribat a especular amb una possible sortida aquest mateix estiu, ja que la seva clàusula de rescissió és de només 40 milions d’euros.

Tant Busquets com Valverde es van encarregar de tranquil·litzar-lo. “D’ell només en puc dir coses bones. Espero que estigui molts anys aquí perquè s’ho ha guanyat”, comentava Busquets. “Compto amb ell per a aquesta temporada -afegia el tècnic-. És un jugador important. Que hagi jugat més o menys, fins ara... això és igual. És un futbolista versàtil i que entrena molt bé”.

Pendents de les sortides

En paral·lel, a la secretaria tècnica també es treballa en les baixes. De moment el Barça té 27 futbolistes al primer equip, i a la Lliga només se’n pot inscriure 25. A l’espera de poder tancar els fitxatges de Coutinho i Dembélé, dos dels noms que estan sondejant els responsables esportius, el club treballa per buscar una sortida per a homes com Douglas i Munir, descartats per l’entrenador. I un dels que també estan a la rampa de sortida és Sergi Samper. Per ara, el club li ha comunicat que pot quedar-se sense dorsal.

Ernesto Valverde va desvelar que havia tingut una conversa amb el migcampista barceloní, la setmana passada, i que li havia recomanat que la millor opció podia ser una segona cessió. “Ve d’una cessió complicada, en què no va jugar els minuts que li haurien agradat, a ell i al club [Barça], i en què va tenir tres entrenadors diferents. Li vaig exposar que aquí tindria menys minuts i que la idea era seguir progressant, perquè en el futur sigui un jugador important aquí, al Barça”.

Valverde també es va referir a Arda Turan. Tot i que ell sí que té dorsal i fitxa garantida, el tècnic va explicar que tampoc li pot garantir protagonisme a la plantilla: “Dependrà de què fa ell i de si hi ha lloc a l’equip”. Al Barça veurien amb bons ulls el seu traspàs, tot i que, per la seva fitxa, elevada, sembla complicat. L’opció més assequible sembla la d’una cessió.