Leo Messi: "No tinc en compte les crítiques"

260x366 Portada de la revista 'Esquire' Portada de la revista 'Esquire'

Leo Messi, que és el protagonista de portada de l'edició mexicana de la revista 'Esquire', ha defensat els jugadors de la selecció argentina i ha assegurat que, tot i que entén les exigències dels seus compatriotes, les crítiques no li importen. "No les tinc en compte", ha manifestat el davanter del Barcelona i capità de l''albiceleste' en l'entrevista.

"Sabem que estem exposats, avui dia, entenc la gent que demana i exigeix a la seva selecció que guanyi alguna cosa, però ningú més que els que formem part d'un equip nacional volem guanyar aquest títol", ha afegit el cinc vegades Pilota d'Or.

"Sabem que estem exposats, avui dia, entenc la gent" Leo Messi Davanter del Barça

El jugador ha inaugurat una era en les publicacions en ser la figura d'una portada feta amb un 'smartphone'. "El títol més valorat és el dels Jocs Olímpics, perquè és un torneig que es juga una vegada a la vida i és on es conviu amb molts esportistes de diferents disciplines", ha dit.

"Per poder arribar a ser un jugador d'elit vaig fer molts sacrificis, però no més dels que fa qualsevol treballador per donar una vida digna a la seva família", ha assegurat.

"El més important en la meva vida va ser viure aquesta vida des de molt petit fora de casa, de la meva família, dels meus germans i amics, és dur, però jo ho vaig triar, i avui ho assumeixo com a necessari per poder estar gaudint del futbol", ha opinat.

Leo Messi ha parlat de Pep Guardiola: "És un orgull haver format part d'aquest equip i haver guanyat tot el que es va guanyar en aquesta etapa del Barcelona, on Guardiola va trobar l'equilibri i la forma de joc per explotar les qualitats de cadascun de nosaltres".