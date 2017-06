L’era responsable de Valverde

No volia amagar que entrenar el Barça serà un “repte difícil” però tampoc volia no dir que serà “apassionant” i que està “il·lusionat i confiat” que sortirà bé. Un to baix però segur. Un discurs ferm però tranquil. Cap estridència però una sòbria sensació que els passos que vol fer són segurs i aniran cap endavant. Sempre fent malabars entre la “responsabilitat” de representar l’escut blaugrana i “l’extraordinària” oportunitat que se li ha ofert a Barcelona als seus 53 anys, Ernesto Valverde va resoldre el dia més especial i complicat de la seva nova etapa com a entrenador del Barça, presentant-se en societat com el que s’espera que sigui: un entrenador serè i conciliador. No va dir el que no pot prometre mentre no conegui de prop la plantilla i es va refugiar en un “encara he d’analitzar-ho” per esquivar els detalls més concrets sobre l’estil de joc, la posició que té pensada per a Messi o el rol d’Iniesta.

“Un joc de migcampistes”

Però tot i la impossibilitat d’afinar en determinades qüestions futbolístiques, Valverde, reconegut home de club, va demostrar que tenia la lliçó ben apresa del que calia dir ahir, i va subratllar alguns aspectes del seu argumentari futbolístic per calmar els ànims barcelonistes pel que fa a l’estil de joc. Al segell Barça. “Sé que el joc del Barça passa per tenir un gran joc col·lectiu, un joc de migcampistes, de gent que sàpiga jugar per dins i que es mogui bé en la combinació, i ens hem de centrar en això”, va descriure. Però va rebutjar qualsevol referència a un esquema de joc concret. Ell, habitual del 4-2-3-1 els últims anys, és conscient que “el club i els jugadors tenen molt interioritzat” el model del 4-3-3 i, fins i tot, del 3-4-3, però va relativitzar la importància de la posició. “Després, els jugadors es mouen”.

I és aquí, en aquest com moure’ls, que Valverde es va deixar anar més. Va oblidar el guió inicial que havia seguit per no deixar-se res en el primer missatge -com ha reconegut que fa en les xerrades prepartit amb els jugadors al vestidor- i va exposar, tot i que molt des de la superfície, per on poden anar els trets del seu projecte al Barça. El tècnic va insinuar que donarà “una altra volta” a l’estil actual perquè “al món del futbol sempre has d’anar avançant”. “No existeix el creixement zero, no ens podem quedar on som. O anem cap a dalt, o anirem cap a baix i la nostra idea és anar cap endavant”. A partir d’aquí, el secret serà “trobar la fórmula perquè l’equip jugui de manera rodona” i la intenció és clara: “Volem portar el control del joc, volem ser els que manem en el camp”. És la filosofia de Valverde i és, també, el que l’aficionat culer volia sentir.

Record per a Luis Enrique

Aquesta part, però, li va generar algun punt d’incomoditat a Valverde. No volia que del desig d’enviar el missatge que pogués complaure l’aficionat blaugrana se’n pogués deduir algun retret al cos tècnic anterior. Per això, l’ex de l’Athletic, club que va definir com el club de la seva vida, va tenir molta cura de no fer cap afirmació que pogués esquitxar els seus col·legues Luis Enrique i Juan Carlos Unzué, de qui va elogiar fermament la feina prèvia. “No tinc la sensació que en aquesta etapa el Barça hagi deixat de ser reconeixible”, va expressar, per descartar la teoria general que s’ha esquinçat el model. No volia, i ho va dir obertament, que res del que comentés sobre l’estil fos interpretat com que s’havia fet malament -o no fet- alguna cosa en l’etapa anterior. Era una mostra de respecte professional i personal, fins i tot un gest de cortesia de nouvingut, però descriu la personalitat de Valverde, un líder tranquil, prudent i moderat.

Si més no, pel que fa a la gestió amb l’entorn. Amb un toc d’ironia, va mostrar-se conscient que la part més complicada del seu càrrec serà l’exposició mediàtica, “les rodes de premsa”, però les assumeix amb naturalitat i amb el bagatge d’una llarga etapa a Bilbao i un pas pel futbol grec. “Intentarem que les crítiques no arribin als jugadors”.

Reforçar l’esperit d’equip

No viurà aïllat de la realitat, però Valverde té clar que el secret de l’èxit passa per blindar el vestidor i fer-ne una família. És el que va tenir a Bilbao i és el que pretén reproduir a Can Barça, on no creu que es trobi un vestidor tan egocèntric que no el pugui gestionar. “Tenim grans jugadors i la meva idea serà ajudar-los, fer-los millors, que siguem cada dia millor equip. Vull generar un esperit d’equip que ens impulsi i que, en els bons i els mals moments, estiguem junts. I que emocioni la nostra gent, que són molts, a tot el món”. L’afició a la retina, jugar per a la gent a l’horitzó. Quan Valverde entrenava l’Espanyol, fa deu anys, Johan Cruyff li aplaudia que fos un tècnic que busqués el rendiment tenint en compte l’espectacle. I ahir va quedar clar que Valverde no ha arribat a Barcelona per guanyar i prou.

“El joc del Barça agrada a tothom, no només a mi, i aquest és el seu gran èxit”, va elogiar. I el que més agrada al Txingurri del joc del Barça és que “aconsegueix les coses a través del joc”. “El resultat és una conseqüència del joc, i el Barça no especula. És una de les màximes que utilitzo sempre al vestidor, que no pots esperar que et caiguin les coses, que el rival s’equivoqui, has d’anar-lo a buscar”.

I ara ho podrà fer amb Leo Messi. “És el millor jugador que he vist mai, serà una experiència única poder-lo entrenar”. Tot i que l’argentí sempre sembla que ja hagi assolit el seu màxim, mai deixa de sorprendre amb coses noves i Valverde vol potenciar-lo encara més. A ell, i a Iniesta, “important per a l’equip i molt important per al club”. Seran dos dels noms sobre els quals es construirà el nou Barça, un Barça que Valverde espera que faci “patir” els entrenadors rivals com, des de l’altre bàndol, li ha tocat patir a ell. “Serà un repte molt bonic”. Comença ja.

Tres duels contra el Madrid per començar a l’estiu

No hi ha data confirmada per a l’inici de pretemporada -rondarà el 12 de juliol- però els primers passos de l’era Valverde arrencaran amb tres clàssics: un amistós contra el Madrid a la gira pels Estats Units i els dos partits de la Supercopa d’Espanya. “Començarem forts. Millor, serà un al·licient important”.

Més “esperit d’equip” que refugi en el trident

Va fer elogis especials a Messi -“El millor jugador que mai he vist”-, va admirar l’olfacte de gol de Luis Suárez i va obviar la suposada falta de professionalitat de Neymar. Però, més enllà del trident, va centrar el seu pla de treball en la construcció “d’un esperit d’equip” que mantingui “unit” el vestidor.

Les rotacions i l’alternança de porters per competició

Valverde es va veure incapaç de resoldre alguns dels interrogants sobre com gestionarà l’equip. Encara no coneix la plantilla i no pot parlar de com repartirà els minuts ni de si farà moltes o poques rotacions. Tampoc va aclarir si apostarà per un únic porter titular o si combinarà Ter Stegen i Cillessen.

El paper d’Iniesta: “És molt important per a l’equip”

El d’Andrés Iniesta era un dels noms propis de la roda de premsa, després que el manxec hagi anat deixant caure que decidirà el seu futur al Barça en funció del paper que tingui amb Valverde. I el tècnic va afirmar que Iniesta “és un jugador importantíssim per a l’equip i per al club”.

Decidida aposta pel planter però sense promeses

A Valverde l’avala la “relació molt fluida” que sempre ha mantingut amb el filial dels clubs on ha estat i confia que el Barça B pugi a Segona perquè seria “un salt qualitatiu important i exigent”. No promet cap debut però sí un seguiment constant que li permeti “veure quin jugador evoluciona i pot pujar”.

Diferents professors per crear un ideari de joc propi

Són molts i diferents els entrenadors que va tenir Valverde en la seva etapa de jugador (Cruyff, Clemente o Irureta, per exemple) i és molt pròxima la relació que l’ha lligat als predecessors al Barça (des de Guardiola a Luis Enrique). De tots ells, va dir, n’ha tret coses fins a crear el seu “propi ideari i estil”.