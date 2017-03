Unai Emery: L’especialista de les eliminatòries

Laurent Blanc va fer-se càrrec de la banqueta del París Saint-Germain l’estiu del 2013 amb l’encàrrec de convertir l’equip en un referent futbolístic a nivell de joc i, sobretot, de títols. El tècnic dirigiria durant tres temporades un vestidor fabricat a cop de talonari i que seria capaç de guanyar-ho tot a nivell nacional. Però mai la Champions, la gran assignatura pendent. Per això els gestors del PSG van buscar un entrenador més capacitat per a les eliminatòries europees. L’escollit va ser Unai Emery.

El cert és que el guipuscoà no tenia un expedient destacable a la Champions, però sí a l’Europa League, una competició que va guanyar tres temporades consecutives amb el Sevilla, precisament en els tres anys que va dirigir el conjunt andalús, del 2013 al 2016. Això i el subcampionat de la Copa del Rei de la temporada passada -en què va perdre a la pròrroga contra el Barça- el convertien en un bon candidat, algú capaç d’arribar lluny a les competicions en format d’eliminatòries. És a dir, la Copa i els tornejos europeus.

Emery no queda eliminat en una eliminatòria des del gener del 2015, quan va perdre als quarts de final de la Copa del Rei contra l’Espanyol. Des d’aleshores ha encadenat 18 eliminatòries amb victòria: quatre de l’Europa League d’aquella temporada, quatre més de l’ Europa League i de la Copa la temporada 2015/16 i sis des que ocupa la banqueta del PSG -tres a la Copa de França i tres més a la Copa de la Lliga-, si bé en els tornejos francesos les rondes són a partit únic. “Sempre tinc el màxim respecte pels rivals, abans, durant i després dels partits”, deia l’entrenador abans de jugar contra el Barça. La recepta? Concentració màxima. “Sempre els dic que en 90 minuts pot passar de tot, independentment del resultat de l’anada. Que cal estar atents”.

L’adaptació a París

Aquests últims dies s’ha pogut veure Emery caminant sol per carrers cèntrics de París. Ben tapat, mig pel fred mig per no ser reconegut, passejava per la zona dels Camps Elisis, ja que ha escollit viure en un pis relativament cèntric, a prop de l’Arc del Triomf. Cada dia un xofer el porta a la ciutat esportiva, a Saint-Germain-en-Laye, a uns 45 minuts, on treballa tot el dia fins al vespre, quan torna a casa. Viu sol, ja que la dona segueix a València amb el fill, Lander, que juga a les categories inferiors de club valencià.

Per tant, té lliures els vespres i acostuma a passejar sol o amb el seu germà Igor, que el visita sovint i l’ajuda a les xarxes socials, ja que és periodista. Amb ell ha parlat hores i hores sobre com preparar el partit del Camp Nou. És obsessiu i porta dies amb el partit al cap. Caminar l’ajuda, però ha sorprès veure’l sol entrant en un cafè, pensatiu.

Emery viu ara un moment bastant dolç a París, reforçat pel 4-0 al Barça. I és que el seu inici va ser de tot excepte flors i violes. Mals resultats, pèrdua de l’hegemonia a la lliga i un empat a l’última jornada de la lligueta de la Champons que el relegava a la segona posició del grup. Moltes crítiques, i algunes de poc gratificants, com les de l’exjugador Éric Rabésandratana, que li qüestionava la “gestió humana” del vestidor.

Opinions al marge, el que li ha passat a París és més o menys el que li havia passat als altres clubs. Hi ha tècnics que necessiten temps per posar en pràctica el seu sistema de joc i que un cop han inculcat els conceptes als futbolistes saben tancar la temporada amb uns números brillants. És el seu perfil. Fins ara només ha fracassat a l’ Spartak de Moscou, on tan sols va durar mig any en el càrrec (2012). A València (2008-2012) i a Sevilla (2013-2016) va caminar per la corda fluixa però va acabar triomfant. I ara, al PSG, va pel mateix camí. El dubte és si acabarà aixecant l’ Orelluda.