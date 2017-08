L’estiu més convuls de la història recent del Barça

Quan semblava que el Barça havia deixat encarrilada la compra de Jean Michaël Seri, el club en va descartar a última hora i “per motius tècnics” la incorporació. Un gir de guió en el mercat de fitxatges. Un més en un estiu que s’està convertint en el pitjor malson de la història recent del Barça. A falta d’una setmana perquè s’acabi el termini per fer incorporacions, l’entitat no només segueix sense lligar els contractes, sinó que dubta sobre quin perfil de futbolista ha d’acabar arribant al Camp Nou. El temps passa i ja queda un dia menys per reforçar l’equip.

La secretaria tècnica volta per Europa i es troba amb la negativa dels clubs a vendre. I quan hi estan d’acord, com és el cas del Niça amb Seri, és el Barça qui canvia de parer a última hora. El jugador i el conjunt blaugrana ja havien pactat el contracte i només faltava tancar la negociació amb el Niça, que també estava molt avançada. Però al Camp Nou es va decidir, entre la tarda i el vespre, cancel·lar l’operació.

Els fitxatges s’encallen

Per ara el Barça només ha pogut concretar les incorporacions de Semedo i Paulinho, abonant més de 70 milions, a més de recuperar Gerard Deulofeu. No hi ha una resposta unànime per explicar per què el club està encallat en el mercat de fitxatges. Descartat Marco Verratti (PSG), jugador que el president Josep Maria Bartomeu havia assegurat que era l’objectiu prioritari de l’estiu, el club va posar damunt la taula dos noms més, els de Philippe Coutinho i Ousmane Dembélé, tots dos reconeguts pel mànager esportiu, Pep Segura. Ara com ara, cap de les fonts consultades per l’ARA pot assegurar si acabaran venint tots dos, un dels dos o cap.

Fonts del club, properes a la directiva, sostenen que el mercat de fitxatges ha patit una revolució i ha sigut més complicat del compte comprar. Però al club no tothom opina el mateix. Alguns treballadors asseguren que es viu una sensació de desgovern, amb massa gent a la secretaria tècnica ficant cullerada en les contractacions. D’altres apunten directament a l’intervencionisme de la directiva, que insisteix a imposar el seu criteri a l’hora d’escollir quins jugadors han de venir. En aquest escenari no hi va ajudar, afegeixen les veus discordants, que es nomenés Pep Segura -fins aleshores responsable del Barça B i dels juvenils- com a nou mànager esportiu durant l’estiu, en ple mercat de fitxatges.

El club és víctima de les seves pròpies contradiccions. Encara pesa la sortida de Neymar al PSG a canvi dels 222 milions d’euros de la clàusula de rescissió, després que el vicepresident Jordi Mestre assegurés “al 200%” que es quedaria, tot i que els jugadors -com va avançar Piqué- ja feia temps que sabien que se n’aniria. I a l’ombra, la renovació de Messi. Una carpeta que el president havia assegurat que estava tancada -“es va signar amb data de finals de juny”, va dir a Catalunya Ràdio- tot i que Mestre va reconèixer que, en realitat, el contracte no està firmat.

I a tot això s’hi afegeix un divorci evident entre el vestidor i els executius i directius. La gota que va fer vessar el got va ser la fotografia d’alguns jugadors amb Neymar, dimarts, el mateix dia que el club feia pública la demanda judicial al brasiler. Una imatge que va molestar, i molt, als despatxos nobles del Camp Nou.

La plantilla, com si fos aliena a tots els problemes institucionals, va oferir una imatge d’unitat amb un dinar de germanor a Gavà Mar, mentre els pesos pesants reclamen a cada roda de premsa que arribin reforços per tenir “una plantilla d’acord amb les expectatives”, segons paraules d’Ernesto Valverde. Un entrenador que segueix pendent de saber amb quins futbolistes comptarà durant la temporada.

L’operació sortida, encallada

Ara mateix hi ha 27 jugadors a la primera plantilla, i només hi ha 25 fitxes disponibles per jugar a Primera Divisió. Per precaució, hi ha cinc futbolistes que no tenen fitxa ni dorsal: Samper, Douglas, Vermalen, Marlon i Munir. Un mínim de dos han de fer les maletes, i tenen una setmana per buscar equip. I podrien ser més segons els fitxatges que arribin.

Mentrestant l’oposició ha començat a moure peça. Agustí Benedito, candidat el 2010 i 2015, ultima el vot de censura que posarà en marxa al setembre. Els impulsors expliquen, tot i que amb veu baixa, que l’enrenou a Can Barça de les últimes setmanes ha disparat les opcions d’èxit. Joan Laporta, president del 2003 al 2010 i candidat el 2015, ha dit que aspira a presentar-s’hi. I Toni Freixa, exdirectiu i també candidat en els últims comicis. Tots s’ensumen que en breu hi pot haver un nou escenari electoral.