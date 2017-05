L'examen de final de curs del Barça B

En la planificació esportiva de principi de temporada, el Barça es marcava com un dels objectius prioritaris aconseguir que el filial ascendís a Segona Divisió A. Ara, a final de curs, l'equip que entrena Gerard López és a només dos partits de complir la missió. Després d'acabar la fase regular com a líder del Grup 3, el Barça B disputa al Miniestadi l'anada de l'eliminatòria d'ascens contra la Cultural Lleonesa (dissabte, 19.00 h, Esport3 i Barça TV).

“ Esperem un Miniestadi ple i amb molt d'ambient. Els jugadors s'ho mereixen”, explica Gerard López. El tècnic del filial és conscient que el factor camp pot ser una de les claus d'aquesta eliminatòria dels campions, que enfronta els primers classificats de Segona B, i en què el guanyador pujarà matemàticament de categoria –el perdedor tindrà una segona oportunitat contra els equips que van quedar entre la segona i la quarta posició a la Lliga–. “Recordo moltes fases d'ascens amb molta emoció i l'estadi ple. M'agradaria que dissabte també fos així. A Lleó també ens trobarem una ciutat bolcada i un estadi ple”, afegeix el tècnic.

Gerard va fer-se càrrec del filial ara fa dues temporades, just l'any que l'equip havia baixat a la divisió de bronze del futbol espanyol. El Barça seguia afectat per la sanció de la FIFA: l'equip no va poder fitxar i la primera volta va ser desastrosa, l'equip fins i tot va vorejar el descens a Tercera. A partir de l'hivern, i amb l'ajut de múltiples incorporacions, el filial va fer un pas endavant. Va acabar amb dignitat la temporada i, aquest 2016/17, ha liderat amb mà de ferro el seu grup. “Som al punt somiat i ara hem de continuar sent al màxim de competitius possible. Hi ha un component d'il·lusió, però són emocions que esperem que ens ajudin”.

Oda al futbol ofensiu

Barça B i Cultural Lleonesa disputaran l'eliminatòria més golejadora, a priori, de la fase d'ascens. I és que els dos rivals són els màxims anotadors de Segona B. El conjunt de Lleó ha marcat 86 gols, mentre que el filial blaugrana n'ha sumat 83. “Serà un rival molt complicat, han aconseguit el rècord de punts de la categoria. A més, són un equip molt treballat i molt competitiu”, diu Gerard, que qualifica els dos equips com “els millors” de la competició.