"L'homenatge que mereix l'equip de Wembley"

Explica José Mari Bakero que tenia un "deute moral" amb els seus companys del Dream Team, perquè ell va ser l'únic que es va acomiadar del Barça amb un homenatge. I ara ha arribat el moment de reconèixer els mèrits dels seus companys, coincidint amb el 25è aniversari de la primera Copa d'Europa del club, la que va guanyar a Wembley amb el gol de Koeman.

El Barça ha celebrat aquest 20 de maig l'efemèride amb un acte a l'Auditori 1899, i ha concretat l'homenatge que es farà el dia 10 de juny al Camp Nou, on hi assistiran la majoria de jugadors que van formar part d'aquell equip. "Avui trobo a faltar molta gent. Espero que ben aviat hi puguem ser tots", deia Bakero, el comissionat del 25è aniversari de Wembley.

La intenció és reunir el màxim de futbolistes possible i fer un partit al Camp Nou de 7 contra 7 entre els membres del Dream Team i un equip de 'legends'. Els noms propis, però, encara no s'han pogut concretar. El partit es farà a l'estadi, que viurà el dissabte 10 de juny "una jornada festiva i plena d'activitats més enllà del partit", ha explicat el vicepresident Jordi Cardoner. "Convidem els socis a venir, els esperem".

20 de maig del 1992

L'Auditori 1899 s'ha omplert de gom a gom per celebrar el 25è aniversari d'aquella primera Copa d'Europa. No hi han faltat noms propis com el de Josep Lluís Núñez, aleshores president del club, a més d'exjugadors i membres de l'staff', com el segon entrenador, Carles Rexach.

El periodista Pitu Abril ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a l'acte. Qui va fer la transmissió del partit a través del circuit català de TVE ha recordat el moment històric que vivia el Barça abans d'aquella final i la importància que va tenir el títol per a l'entitat.

Després ha sigut el torn de Bakero, visiblement emocionat i amb la veu entretallada. "Estic una mica nerviós", ha confessat el que va ser capità del Barça. "Vaig ser l'únic que va marxar amb un homenatge. Tenia el deute moral amb els companys. Agraeixo a la directiva que hagi volgut fer alguna cosa diferent", ha dit.

Bakero ha centrat el discurs en explicar com va canviar la seva vida arribant a Barcelona i trobant-se amb un entrenador, Cruyff, que va revolucionar el futbol i va implementar nous mètodes d'entrenament.

Per tancar l'acte, el president Josep maria Bartomeu ha afegit: "La trajectòria d'aquella pilota [el xut de falta de Koeman] ens conduïa al dia d'avui, en què som l'entitat esportiva més estimada", i ha destacat la importància de l'homenatge que es farà en motiu dels 25 anys. "Molts hi érem o ho recordem. Però els més joves potser no ho saben i els hi hem d'explicar".