La Lliga s’escapa per baix

L’any passat el Barça només va deixar escapar punts contra tres rivals de la part mitjana i baixa de la classificació. I va passar el mateix en la primera temporada de Luis Enrique a la banqueta del Camp Nou. El conjunt blaugrana era un bloc fiable contra equips a priori més dèbils i va basar la consecució de les dues Lligues en aquesta solvència. Aquest any, en canvi -com es va demostrar novament a Riazor diumenge-, el Barça ha perdut aquesta solidesa: cinc ensopegades entre el desè i el setzè classificats de Primera -Alabès, Celta, Betis, Deportivo i Màlaga-. O el que és el mateix, s’han esfumat tretze punts contra conjunts que tenen lluny l’objectiu de jugar a Europa, i vuit contra els que estan en posicions europees.

Al cos tècnic li costa cada vegada més que l’equip afronti amb la mateixa intensitat cada jornada. Els partits que no estan marcats en vermell al calendari fan pujada per a un vestidor acostumat a guanyar, més selectiu. I més quan la segona bateria culer, que té més oportunitats en aquest tipus de compromisos, no acaba de funcionar ni fer el pas endavant que els reclama l’entrenador. Va passar contra l’Alabès i el Màlaga a l’estadi, amb una alineació amb molts canvis en què només hi havia una pota del trident -Neymar-, però també al Benito Villamarín de Sevilla, amb un empat contra el Betis quan els tres cracs blaugranes hi eren tots i les rotacions van accentuar-se a la part defensiva, cosa que va provocar molts problemes a l’hora de treure la pilota jugada. Contra el Dépor va faltar Neymar, el jugador més en forma de la plantilla en aquest tram de temporada, i contra el Celta el gran absent va ser Messi. En quatre d’aquests cinc partits, doncs, faltaven una o dues potes del trident.

El Madrid, més fiable

Per la seva banda, en el Reial Madrid aquesta situació no està tan accentuada, i només el Las Palmas i el València l’han penalitzat d’entre els equips de la part mitjana i baixa de la taula. Contra rivals més assequibles, en canvi, el conjunt de Zinedine Zidane és infal·lible: no ha deixat escapar cap punt contra els 7 últims classificats. Una situació similar a la de l’any passat, quan els blancs van perdre la Lliga pels duels directes contra els equips de la part alta, ja que van guanyar els partits que van jugar contra els clubs que van acabar ocupant les 8 últimes posicions. En aquest sentit, tal com va explicar l’ARA fa dues setmanes, la banqueta madridista aporta pràcticament un 16% més de gols que la del Barça.