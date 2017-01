Luis Enrique: "Cap jugador s'assembla a Iniesta, aquest és el problema"

Andrés Iniesta no podrà jugar contra l' Eibar per la lesió que arrossega des del partit contra la Reial Societat del dijous. Una lesió menor, ja que "gairebé no té res", però que l'obliga a descansar aquest diumenge. Sens dubte, un contratemps per al Barça, perquè, segons diu l'entrenador Luis Enrique: "no hi ha cap jugador que s'hi assembli, aquest és el problema".

El dubte, doncs, serà en qui ocuparà la seva posició d'interior. Fins ara, André Gomes és qui ha jugat més minuts però no per això parteix amb avantatge. "Ho decidim en funció del partit, del rival i de l'estat de forma. Tinc moltes opcions, és el rendiment el que marca els minuts".

Luis Enrique ja ha donat la llista de convocats per un partit exigent contra un rival "fidel al seu estil". Un matx, a més a més, que s'haurà de jugar sobre la gespa glaçada d'Ipurua, una situació que "preocupa" a l'entrenador blaugrana. "Als dos (Barça i Eibar) ens convé una gespa en bones condicions".

"M'han passat un mail amb les declaracions de Mendilibar i pel que llegeixo sé que ens pressionaran", hadit el tècnic culer, que preveu un equip "que no et deixa pensar amb la pilota". Per això confia en el bon estat de forma dels seus jugadors. "Tot i els dos primers partits (derrota i empat), des que hem tornat de vacances estic molt content amb l'equip, amb tot el que fan".

La mala ratxa del Reial Madrid, amb dues derrotes seguides (en Lliga i Copa) ha reactivat la moral blaugrana. "Les dinàmiques són les que són i a nosaltres encara no ens ha arribat aquella de guanyar molts partits seguits per posar pressió als de davant", reconeixia el tècnic, que preferia guardar-se la calculadora. "Estem a la jornada 19 i ja pensem en el Bernabéu? Si perdem tots els partits menys aquell, guanyarem la Lliga? No ho crec".