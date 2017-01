Luis Enrique: "No hi entenc de números, només de futbol. Vull que Messi seguexi"

Luis Enrique s'ha pronunciat una vegada més sobre la renovació de Leo Messi. Ho ha fet després de classificar-se per als quarts de final de la Copa del Rei en superar l'Athletic Club. Un partit on ha estat decisiu Messi, autor del tercer gol i que desfeia l'empat a l'eliminatòria.

"No hi entenc de números, només de futbol. Vull que segueixi", ha dit el tècnic, quan se li ha preguntat sobre la renovació. "A qui em recorda Messi? A ningú, perquè no hi ha hagut ningú com ell. I no hi serà". I és que "Messi fa coses que no fa ningú més. Tothom sap que és el millor del món. És un privilegi tenir-lo".

Sobre el partit, Luis Enrique ha posat bona nota als seus jugadors, perquè han sabut "interpretar molt bé" el partit que plantejava l'Athletic. "Deixaven molts metres al darrera i això ha fet que ens precipitéssim a la primera part, però en línies generals hem estat bé, hem llegit bé el partit".

El tècnic, que no ha volgut entrar en polèmiques sobre els àrbitres o les declaracions de Piqué, s'ha referit al format de Copa. Per ell, hauria de ser "a partit únic i amb sorteig pur", sense caps de sèrie. "Seria més espectacular".