Luis Enrique: “No hem sigut suficientment regulars com per guanyar aquesta Lliga”

El Barça no s’ha acabat de meréixer aquesta Lliga. “No hem sigut suficientment regulars com per guanyar-la. Sobretot al principi de temporada, ens vam deixar punts a casa”, ha valorat Luis Enrique Martínez, que de seguida ha felicitat el Reial Madrid pel títol.

Un títol que, malgrat que ja era impossible pel marcador que s’estava donant a Màlaga, els seus jugadors han intentat guanyar fins al final contra l’Eibar. “El partit d’avui és una demostració del que és i ha sigut aquest equip, un equip que no es rendeix mai”, ha deixat clar. Si aquest serà el llegat que deixi en la seva etapa, ja serà un altre tema. Un tema que no li importa a l’asturià. “Que cadascú es quedi amb el que vulgui quedar-se”.

De fet, ell es quedarà amb “l’estima” que sempre ha sentit de l’afició del Barça i amb el “privilegi” que ha significat dirigir el club. Marxa orgullós de la feina feta que, a grans trets, ha explicat com la intenció de “crear una gran idea col·lectiva a partir de tres atacants” del nivell del trident i, sobre el que han anat plantejant els rivals, ha buscat “múltiples solucions” per ser sempre ric i imprevisible. “Seran instruments que serviran als jugadors en el futur”, ha comentat.

"He fet les coses a la meva manera, ho he fet al 100%" Luis Enrique Tècnic del Barça

Aprofundint en el seu adeu, el tècnic ha insistit en el que ja deia ahir: “He decidit aturar-me jo, marxo quan jo vull. He incidit en les coses que em semblen importants. He fet les coses a la meva manera, ho he fet al 100%, i no tinc res a retreure’m. Segurament hi ha moltes coses a millorar i per aprendre, però també, segurament, hem fet moltes coses bé”. El que sí que està clar és que Luis Enrique va arribar al Barça amb la intenció de ser “un líder” i considera que ho ha sigut.

Sobre el Barça-Eibar, també ha negat que l’equip hagi sortit malament. “He vist l’equip ficat, si surts adormit, l’Eibar et fulmina”.

Preguntat per si André Gomes serà el lateral dret de la final de Copa, s’ha demanat més dies per pensar-hi, i alerta del perill de l’Alabès, un dels equips “revelació” de la temporada i que disputarà un partit importantíssim per a la seva història.