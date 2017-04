Luis Enrique: "Podríem jugar amb vuit davanters contra la Juve, no tenim res a perdre"

Luis Enrique, satisfet, ha valorat positivament la victòria del Barça davant la Reial Societat (3-2) abans de rebre el Juventus el proper dimecres i visitar el Santiago Bernabéu la propera jornada de Lliga. "Estic molt satisfet, moltíssim. La Reial era un dels pitjors rivals de la Lliga que ens podia visitar després del partit de dimarts. Em quedo amb l'actitud del meu equip, irreprotxable. Era un partit molt difícil perquè el resultat anteriors ens va deixar tocats. Hem sabut gestionar molt bé la frustració que et genera el rival quan arriba dues vegades i fa dos gols. Això t'afecta", ha explicat.

Des del punt de vista del partit de Lliga de Campions, l'entrenador ha dit que el resultat contra els bascos "reforça l'equip": "Estem vius a totes les competicions i lluitarem fins al final. És un gran punt per iniciar el partit de tornada de l'eliminatòria de Lliga de Campions, de creure que som capaços. Tornarem a tenir les nostres opcions, com davant el PSG. Necessitarem un gran partit i una gran efectivitat. No és la temporada de la regularitat, ens està costant una mica aquesta aspecte, però la gent ha de creure en aquests jugadors. Hem de millorar, en som conscients. Podríem jugar amb 8 davanters contra la Juve, no tenim res a perdre. Qui dubti d'aquests jugadors, que marxi. Ara ens toca treballar, com durant tot l'any", ha comentat.

L'exjugador, amb to contundent, també ha parlat de Paco Alcácer, autor d'un dels tres gols d'aquesta nit: " És el mateix jugador que el davanter que va començar la temporada sense confiança. És el procés natural que ha de patir qualsevol membre d'aquesta plantilla, de qualsevol plantilla. Com Sandro al Màlaga, Munir al València o André Gomes aquí en un futur. M'agradaria que la gent ho entengués. El primer any de Laudrup va ser molt complicat. El van xiular molt. Com Koeman. Hi ha jugadors que ho superen. Nosaltres hem fitxat jugadors joves i necessiten confiança. Sense confiança no hi ha cap jugador bo. Cap dels meus jugadors es bo sense confiança", ha matisat l'asturià, que ha assegurat que Alcácer "té les mateixes opcions de ser dimecres titular que la resta dels seus companys".