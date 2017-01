Luis Enrique: "S'ha d'ajudar els àrbitres"

A la prèvia del partit de Lliga contra el Vila-real, l'entrenador del Barça ha dedicat més temps a parlar dels aspectes extraesportius que de l'enfrontament al Madrigal, un partit que el conjunt blaugrana necessitarà fer "una gran nit" per endur-se els punts.

La roda de premsa de Luis Enrique s'ha basat en els àrbitres, en la derrota a San Mamés i en les opcions del conjunt blaugrana de revalidar el títol de Lliga.

El dels col·legiats ha estat el més recurrent. L'entrenador del Barça no s'ha volgut pronunciar sobre l'arbitratge de Fernández Borbalán a Bilbao, però sí que ha dit que "als àrbitres se'ls ha d'ajudar". "És una professió dificilíssima en què han de decidir en dècimes de segon. Però aquest és un país que ho revisa tot i que dona moltes voltes a les coses".

"Estic a favor de qualsevol cosa que beneficiï la tasca arbitral, millori l'espectacle i protegeixi el jugador" Luis Enrique Martínez Entrenador del Barça

Preguntat sobre si el Comitè de Competició ha d'actuar d'ofici amb l'agressió d'Aduriz a Umtiti, Luis Enrique ha estat contundent: "No tinc res a opinar sobre això. Jo em mantinc a favor de qualsevol cosa que beneficiï la tasca arbitral, que millori l'espectacle per als aficionats i que protegeixi el jugador. Tot el que vagi per aquí, hi estic a favor. La resta, no vull valorar-ho".

Luis Enrique ha revisat el partit a Bilbao per preparar l'enfrontament d'aquest diumenge al Madrigal, i considera que, tot i perdre (2-1), el Barça va fer bé les coses. "El resultat no canvia la preparació, i menys després de revisar-lo. Vam estar a un bon nivell en defensa i en atac, amb els matisos que cal fer quan encaixes dos gols. Però segueixo pensant que mereixíem més premi pel que vam fer".

El Barça torna a la competició de Lliga, on és momentàniament a sis punts del Reial Madrid. "Marge d'error? Segur que no hi ha cap equip que guanyi tots els partits de Lliga. Però nosaltres no estem en la posició que volíem i, per pressionar el líder, hem de guanyar. Encara queda molt, però nosaltres estem obligats a guanyar".