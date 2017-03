Luis Enrique: “No m’enfadaré amb Unzué, som amics de fa molts anys”

Importa el partit del València. Ni la Champions, ni la renovació d’Iniesta ni els rumors sobre el seu substitut a partir de la temporada que ve. Luis Enrique Martínez ha intentat centrar-se en “els tres punts” que hi haurà en joc al Camp Nou aquest diumenge (20.45h, Movistar Partidazo), en un partit que el tècnic blaugrana veu “complex” i per al qual agrairà haver tingut més dies de descans i de preparació.

Del conjunt xe ha destacat els “diferents recursos” que té, especialment ara que Voro ha tingut temps de consolidar les seves idees. Ha valorat, també, la incorporació d’ Orellana i Zaza al mercat d’hivern, dos futbolistes que han reanimat el seu atac. Preguntat pel paper de Munir, cedit pel Barça a Mestalla, ha admès que “necessitava jugar minuts i amb Voro, els està tenint”. “És molt jove, té molt potencial, i té molt temps per millorar. Està en una bona línia”, ha afegit.

"Aquesta Lliga es decidirà en les últimes jornades" Luis Enrique Martínez Entrenador del Barça

L’entrenador blaugrana no s’ha sortit del discurs que mira a llarg termini i que aposta per la implicació de tots els jugadors fins a final de temporada. “Això no ho resoldran 10 o 11 jugadors, ho resoldrà la plantilla”, ha afirmat, i ha deixat clar que “aquesta Lliga es decidirà en les últimes jornades, o en l’última, com els últims anys”. “El calendari és bestial per a tots els que estem en totes les competicions i els de baix, al final, es jugaran la vida”, ha afegit.

No ha aclarit si el 3-4-3 serà l’única fórmula fins a final de temporada. “Caldrà veure com els rivals combaten aquest dibuix”, ha comentat, obrint la porta a tornar a canviar en algun moment.

Del sorteig de Champions i del seu rival, la Juve, ha analitzat que “ha variat la seva plantilla“ i que serà “un rival temible, difícil, a l’alçada del que tots esperem dels quarts”. “Té diferents possibilitats, mai s’ha aferrat a un únic sistema tàctic. De la Juve em preocuparà qui tindrà més la pilota, com i qui haurà d’estar més replegat. Ja tindrem temps d’analitzar-ho”, ha apuntat.

Preguntat pel possible salt de Juan Carlos Unzué a la banqueta del Camp Nou per recollir el seu testimoni, primer ha dit que preferia “mantenir-se al marge” perquè era “el millor per a tots”, però després ha hagut d’aclarir que no s’enfadarà amb ell perquè són “amics de fa molts anys”.

Sobre Iniesta, ha dit que s’ha vist “la millor versió d’Andrés al principi de temporada, i després ha tingut dues lesions per dues entrades molt dures”. “Hem intentat cuidar-lo per tenir-lo en les millors condicions possibles. Ara el tornem a tenir bé i ens ajudarà moltíssim fins a final de temporada”, ha verbalitzat.

I de la seva renovació, ha demanat “confiar en la seva paraula” i ha desplegat les dues alternatives que té un futbolista que afronta el tram final de la seva carrera esportiva: “Hi ha dues opcions, una és actuar al teu equip de l’ànima, que en el cas de l’Andrés és aquest, el Barça, i una altra, com la de Xavi, que és marxar a viure una altra experiència i obrir horitzons. Això només ho sabrà Iniesta”.