Luis Enrique: "He estat fidel a l'estil Barça i he donat registres diferents"

260x366 Luis Enrique Martínez / GETTY Luis Enrique Martínez / GETTY

Abans de la final de la Copa del Rei de dissabte, Luis Enrique ha parlat en roda de premsa. "Tenim l'oportunitat de guanyar un títol de transcendència. És un partit especial perquè puc acabar la meva etapa amb un altre títol. L'Alabès és l'equip revelació de la Lliga", ha dit.

"El que m'interessa és que l'equip faci un bon partit perquè tindrem més oportunitats de guanyar. La nostra trajectòria a la Copa del Rei ha estat difícil i hem d'aprofitar el moment per intentar aconseguir un títol més", ha afegit.

"L'equip arriba bé físicament i mentalment, però una final és imprevisible", ha reconegut. "Liderar qualsevol grup sempre és difícil i en un club com el Barça, més. L'experiència ha estat bonica i he intentat exigir-me i exigir el 100%", ha recordat l'asturià.

Luis Enrique ha analitzat l'Alabès. "És un equip que està en forma, que és intens i que ha fet una molt bona temporada. Intentarem que els pesi el fet que no tenen costum de jugar finals. Segurament tindran un excés de tensió. Nosaltres competirem al màxim contra un rival que ens posarà en complicacions. Espero que sigui una gran final i que guanyi el millor", ha dit.

"L'equip arriba bé físicament i mentalment, però una final és imprevisible" Luis Enrique Martínez Entrenador del Barça

"Una plantilla com la del Barça ha de poder sobreposar-se a qualsevol baixa. Tinc diferents opcions i puc utilitzar jugadors de perfils diferents, però no penso donar pistes. Mascherano arriba en condicions", ha deixat anar l'asturià. "Els precedents ens serveixen, hi ha patrons que s'han repetit. Aquesta setmana he gastat tota l'energia en l'Alabès i no en analitzar la meva trajectòria. He estat fidel a l'estil Barça i he donat registres diferents. A més, hem aconseguit títols. He fet la meva feina al 100%. M'he equivocat moltes vegades i alguna vegada hauré encertat", ha afegit.

"Sempre hem treballat amb soroll i no crec que ens afecti, Els professionals sempre hem estat centrats en la nostra feina", ha reconegut.

"No sé on encaminaré la meva carrera, no tinc res pensat ni planificat. Tinc molts projectes personals, però a nivell professional, res", ha dit. "Si m'haguessin dit que anava a guanyar vuit o nou títols en tres anys, hagués firmat", ha opinat.

"Mai diguis mai. Soc jove, simpàtic, agradable i no puc dir que mai més tornaré a ser entrenador del Barça", ha bromejat Luis Enrique.

"De la relació amb la premsa m'enduc que això és un circ. No diré qui és el pallasso... La sala de premsa no és el lloc en què m'he sentir més a gust. M'he intentat protegir, però he intentat ser respectuós", ha explicat l'entrenador blaugrana, que ha valorat la feina de jugadors com Messi, Neymar o Luis Suárez.