"Tenim opcions de ser campions": el Barça no perd la fe

260x366 Luis Enrique / AFP Luis Enrique / AFP

Luis Enrique Martínez, entrenador del Barça, ha analitzat les opcions de l'equip blaugrana. "El nostre objectiu és sumar els tres punts per tenir opcions de ser campions. Al rival li queden dos partits en camps en què nosaltres vam perdre punts. Si nosaltres ens vam deixar punts, ells també poden fer-ho", ha dit. "No he parlat mai de la professionalitat dels equips de la Lliga. El rival té partits difícils contra rivals de nivell", ha afegit.

"La valoració és molt positiva per les circumstàncies del partit. Per a nosaltres era un partit complicat perquè els rivals que no es juguen res solen ser perillosos i Las Palmas té qualitat", ha explicat el tècnic.

"No he parlat mai de la professionalitat dels equips de la Lliga" Luis Enrique Martínez Entrenador del Barça

"Teníem l'obligació de guanyar i l'equip ha jugat amb molta seguretat i ha marcat molts gols. Teníem baixes en defensa, però Digne i Marlon han jugat un gran partit. Marlon ha fet un partit molt seriós i ha tingut un control de la situació molt alt", ha assegurat Robert Fernández.

"Nosaltres havíem de guanyar el nostre partit per obligar el Reial Madrid a guanyar tots els partit. Ara tot depèn dels pròxims partits", ha dit Luis Suárez. "El que importa és el resultat, estem per ajudar l'equip a intentar lluitar per la lliga", ha afegit el davanter uruguaià en declaracions a Movistar+.