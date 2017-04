Luis Enrique confirma que s'agafarà un any sabàtic

Luis Enrique Martínez ja havia insinuat que si deixava d'entrenar el Barça, s'agafaria un any sabàtic. I aquest dimarts ho ha confirmat al 100%. A la prèvia del partit contra el Sevilla, ha dit que si deixava el club era "per anar-se'n a casa" perquè enlloc "estaria millor que al Barça". Per tant, descartava la possibilitat d'entrenar cap altre equip, almenys en l'inici de la temporada vinent.

El tècnic asturià no ha volgut donar pistes, però, sobre qui seria el seu substitut. Ha somrigut per sota el nas, com si ja sabés la resposta però es negués a contestar. En qualsevol cas, no ha donat detalls, tampoc quan se li ha preguntat amb insistència si Unzué -actual segon entrenador- seria el seu relleu. "Ja ho veureu".

Si deixo el Barça, que és casa meva, amb una relació magnífica amb el club i amb els jugadors, és per anar-me'n a casa, perquè necessito descansar. No per anar a un altre equip. On estaré millor que aquí? Luis Enrique Martínez Entrenador del Barça

"L'única manera de no interferir sobre l'elecció del nou entrenador, és no pronunciant-me", explicava Luis Enrique, abans d'assegurar que la temporada vinent tindria descans. "Si deixo el Barça, que és casa meva, amb una relació magnífica amb el club i amb els jugadors, és per anar-me'n a casa, perquè necessito descansar. No per anar a un altre equip. On estaré millor que aquí?"

Preguntat sobre el partit de dimecres, Luis Enrique ha alertat dels perills del Sevilla malgrat que els andalusos passin per una mala ratxa de resultats. "No està en la millor dinàmica però és un equip temible pel que ha fet i pel que et pot fer en qualsevol moment".

Un partit difícil per al rival i per l'horari, les 19.30 h, poc habitual entre setmana. "Segurament no és el millor horari perquè la gent pugui venir, però espero que comptem amb el màxim recolzament perquè el suport de l'afició és clau per assolir els nostres objectius".

El tècnic no podrà comptar ni amb Rafinha ni amb Arda Turan, lesionats, i això pot obligar-lo a modificar el seu esquema tàctic. Fidel al seu estil, l'asturià no ha donat pistes tot i que ha assegurat que té plantilla suficient per utilitzar tant el 3-4-3 com el 4-3-3. "Puc mantenir el 3-4-3, és evident que canvia el rol però el puc mantenir. Tinc opcions a la plantilla, encara que és evident que varien els perfils".

Les apostes

L'entrenador també s'ha pronunciat amb contundència sobre el presumpte cas de frau en apostes esportives que afecta l'Eldenc. "El tema de les apostes és molt delicat i que s'ha de tractar amb seriositat. Ja ho hem vist en altres països i són situacions desagradables. És un tema de l'Eldenc, el Barça B no hi té res a veure. És víctima del xantatge. Em sembla bé que es persegueixi i que es lluiti per acabar amb això a l'esport", ha dit d'entrada, per rematar després. "A la meva època no passava, o com a mínim no em va passar. Espero que s'hi lluiti en contra. Hi ha pocs casos però cal acabar amb això".