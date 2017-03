Luis Enrique ja deia que era possible

Deia Luis Enrique a la prèvia que hi hauria “un moment del partit” en què el Barça estaria a un pas de remuntar l’eliminatòria. I hi va ser dues vegades: amb el 3 a 0 -fins al gol de Cavani- i amb el 5 a 1, al tram final. També deia que si el PSG va ser capaç de fer quatre gols a l’anada, el Barça “en podia fer sis”. I sis són els gols que van caure al Camp Nou. “Vaig dir sis perquè imaginava que el PSG en faria un”. Fins i tot això va encertar.

El tècnic asturià va celebrar el sisè gol de l’equip com poques vegades. En veure que la pilota de Sergi Roberto es colava a la porteria va saltar al camp. “M’hi he deixat els meniscos, però valia la pena”, reconeixia Luis Enrique encara amb el cor a mil per hora. Ell, com tots els culers i bona part dels aficionats del futbol, trigarà molts anys a oblidar la nit que es va viure ahir a l’estadi.

Luis Enrique va parlar de “fe”, de la constància que havien tingut els seus futbolistes en tot moment. “L’eliminatòria estava perduda al minut 84”, recordava tota l’estona. L’equip no va abaixar els braços malgrat que el temps s’esgotava i va seguir lluitant contra un rival, el PSG, que va cedir tota la iniciativa al Barça, tant a la primera part com després del gol de Cavani, que classificava momentàniament els francesos.

Unai Emery, entrenador del PSG, justificava la decisió de tirar-se enrere perquè així l’equip estava “més ben situat” al terreny de joc. De fet, deia que el 5 a 1 que va anotar Neymar de penal no el preocupava. “Estàvem ben situats al camp”. Però el vendaval blaugrana va ser molt superior a qualsevol plantejament contrari.

“És una nit difícilment explicable amb paraules. No ha sigut una pel·lícula de suspens. Ha sigut una pel·lícula de terror!”, comentava l’entrenador, ja amb més calma, intentant analitzar un partit inoblidable. “El futbol és un esport de bojos. Aquesta nit no l’oblidarà cap nen. Ni tampoc cap adult”, deia d’entrada. “La paraula que el defineix és fe. El Camp Nou és un estadi del qual la gent marxa quan falten 10 minuts i avui no ha marxat gairebé ningú. I els que han marxat, que s’aguantin”.

“Sergi Roberto té arribada però el gol el va perdre als juvenils. Sempre li faig broma: «No fas un gol ni a l’arc de Sant Martí». I mira” Luis Enrique Entrenador del Barça

El 4-0 de l’anada obligava el Barça a “córrer riscos”, i Luis Enrique va fer que l’equip els assumís. “En alguns moments hem defensat amb inferioritat”, destacava. L’equip es va trobar amb dos gols afortunats, “que no se sap ni com han entrat”, a la primera part. En els primers 45 minuts, el Barça va estar “impecable” en defensa però “accelerat” en atac. Ho va intentar corregir al descans, advertint que un nou gol culer faria que el PSG tingués problemes seriosos. “I l’hem fet, però també han marcat ells”, recordava. I tornava a parlar de la “fe”, de l’equip i, al final, de l’èxtasi, el gol de la remuntada. “Sergi Roberto té arribada però el gol el va perdre als juvenils. Sempre li faig broma: «No fas un gol ni a l’arc de Sant Martí». I mira”. I afegia Neymar, autor de la centrada final: “Li deia a Sergi Roberto a les faltes: «Entra, entra, que pots marcar el gol». I així ha sigut”. “Al final ha aparegut un miracle -rematava Piqué-. No d’algú en concret sinó de tot l’equip. I és una lliçó de vida: no es pot perdre mai l’esperança”.

La decepció d’Emery

“Hem perdut als últims minuts tot el que havíem guanyat a la segon part. Ens toca assumir que teníem una oportunitat per créixer i no l’hem aprofitat”, deia Unai Emery, tècnic que va fitxar pel PSG per la seva habilitat en les competicions per eliminatòries -havia guanyat les últimes 18 que havia disputat- i que marxava del Camp Nou amb els ulls plorosos, buscant encara respostes al que havia passat.