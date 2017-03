Luis Enrique enxampa un periodista adormit a la sala i esclata a riure

"Mira, no m'havia passat mai això: hi ha un paio adormit a la sala de premsa!", ha deixat anar Luis Enrique, mentre responia la primera pregunta després de derrotar el València. Tots els periodistes s'han girat per buscar el company adormit i el tècnic blaugrana ha esclatat a riure. "Quin rotllo estic explicant, no? Bon dia! Com estem?", li ha dit, amb un somriure.

No s'ho creia. L'asturià s'ha anat posant vermell, amb un somriure immens a la cara, i ha buscat la complicitat dels seus companys d''staff', al fons de la sala, on hi havia el psicòleg Joaquín Valdés i l'ajudant Robert Moreno.

Ha begut aigua, ha agafat aire i ha intentat posar-se seriós per continuar amb la compareixença. "Va, fem-ho bé i fem-ho ràpid".

En acabar, ha tingut un últim gest simpàtic amb el periodista adormit: "Ho sento, eh?!", i ha abandonat la sala.