Luis Enrique "es refia" que els jugadors baixaran a la Terra

Luis Enrique té una missió. Aconseguir que els seus jugadors tornin a la Terra després de la victòria històrica contra el PSG. La temporada no s'atura i després de la gesta a la Champions torna la rutina amb un partit de Lliga a la Corunya. Cal deixar enrere l'eufòria, i aquest serà "el principal handicap" per visitar el Dépor. Això sí, el tècnic asturià "es refia" de la plantilla.

"És un handicap que hem de resoldre però em refio del seny i la saviesa dels jugadors per saber que estem al tram final de la temporada i que hi ha rivals que esperen i anhelen el mateix que nosaltres", assegurava el tècnic abans del darrer entrenament previ al partit a Riazor.

"Em refio del seny i la saviesa dels jugadors" Luis Enrique Entrenador del Barça

Serà un enfrontament complicat, avisa el tècnic, en què també caldrà tenir en compte l'estat físic dels futbolistes després del PSG. "Veurem com estan els que van acabar amb una situació de més càrrega o tensió".

Sense Neymar i Rafinha

Es referia a Neymar i Rafinha, futbolistes que no han pogut completar el darrer entrenament abans de viatjar i que no jugaran contra el Dépor. En el cas de Ney, té " molèsties a l'adductor de la cama esquerra" mentre que el 12 blaugrana pateix " gastroenteritis".

📍 Neymar Jr, amb molèsties a l'adductor de la cama esquerra, i Rafinha, amb gastroenteritis, no s'entrenen amb el grup #FCBLive — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 11 de març de 2017

Baixes al marge, el desgast preocupa Luis Enrique, perquè amb prou feines hi haurà temps per descansar. "Al final de setmana hi haurà una aturada de seleccions, però els jugadors no paren perquè molts són internacionals. I després ens ve un abril bestial amb nou partits…". Per tant, cal mesurar molt bé els esforços, i "aquesta és la gran dificultat de gestionar plantilles com aquesta". "No preparem la temporada per estar al cent per cent al final, sinó per estar al cent per cent cada dia. Perquè si no la Lliga la perds abans d'hora".

Per acabar, no ha volgut donar pistes sobre el sistema que farà servir fins al final de temporada, i encara menys valorar les crítiques a l'àrbitre que arriben des de Madrid.

Els perills del Dépor

El Barça juga a Riazor per veure's les cares contra un Deportivo que ha aixecat el cap amb l'arribada de Pepe Mel a la banqueta i ha sumat cinc dels últims nou punts. "En una setmana han jugat tres partits i han obtingut un balanç positiu, però Mel no ha tingut gairebé temps d'entrenar. De totes maneres, segur que serà un rival perillós".