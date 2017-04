Luis Enrique: "Els números de Neymar són de bèstia del futbol"

Luis Enrique, en la línia dels últims partits, s'ha mostrat satisfet amb la victòria del seu Barça a l'estadi del Granada (1-4): "Valoro molt positivament el partit. Les jornades post seleccions sempre són complicades quan tens molts jugadors internacionals. I més si debutem fora de casa. Crec que hem superat el repte. Hem estat seriosos, superant la pressió del rival, generant perill, potser sense molta efectivitat", ha comentat.

"Amb el gol la cosa s'ha complicat però hem seguit treballant i hem aconseguit aquest resultat. Els equips, amb dues passades, poden arribar a la teva porteria. Segur que hi ha errors defensius, els hauré d'analitzar. Estic molt satisfet amb l'actitud de tots els meus futbolistes. Era un partit que es podria haver complicat i al final hem estat molt solvents", ha apuntat, fent referència a la diana encaixada i a la posterior reacció de l'equip.

L'entrenador ha parlat del plantejament tàctic i del partit de Paco Alcácer, que ha hagut de substituir el lesionat Rafinha. "És la primera vegada que l'utilitzem a la banda. Hem recuperat el 4-3-3 i hem pensat que Paco ho faria bé en aquesta posició. Estic molt content per ell a nivell esportiu i personal. En la seva primera temporada al club sempre està disposat a donar un cop de mà. És el primer en intensitat d'entrenament. Ha fet un partit molt complet: un gol, una assistència i sempre apropant-se amb perill a la porteria rival".

Sobre el brasiler, que pateix una lesió al menisc intern del genoll dret, ha explicat que creu que "no és greu": "En principi no ho és, però no podrà jugar en els propers partits. És una baixa sensible". Per últim, Luis Enrique ha parlat de Neymar, que aquesta jornada ha vist porteria i ja suma un total de 100 gols amb la samarreta del Barça. "Els seus números són números d'una bèstia del futbol. És un dels jugadors més desequilibrants del món. El seu fitxatge va ser un gran encert per part seva i del club. Espero que faci uns 900 gols més per poder seguir gaudint d'ell durant molt de temps".