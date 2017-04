Luis Enrique: "Estic preparat per jugar amb Neymar o sense"

Luis Enrique sap que l'últim tren per la Lliga surt aquest diumenge del Bernabéu. El clàssic contra el Reial Madrid (20.45 h, Movistar Partidazo) és "una final". Guanyar significaria "mantenir oberta la Lliga", però empatar o perdre voldria dir "deixar gairebé sentenciat el títol, per les poques jornades que queden".

El tècnic valora el duel contra el màxim rival com un partit més que especial. "L'objectiu és la victòria. No hi ha cap altre alternativa, no ens serveix cap altre resultat. Això pot significar pressió o un estímul. Per mi és un estímul", comenta Luis Enrique després de l'últim entrenament previ al clàssic.

El Barça afronta el partit en una setmana delicada, en què ha quedat eliminat de la Champions després de l'empat sense gols contra la Juve, al Camp Nou. Ara li toca un altre partit de màxima exigència. "Són jugadors de primer nivell, preparats per aixecar-se una i mil vegades. És evident que cada cop que algú ensopega i perd l'opció de guanyar títols, és una mala notícia", valora d'entrada, per recordar que el partit es juga en un estadi, el Bernabéu, on l'equip ha aconseguit bons resultats els últims anys. "El camp és un factor important. Allà hem fet bones actuacions. Penso que és un estímul perfecte. I penso que és bo que aquest partit vagi després de l'eliminació perquè tornem a tenir un estímul".

El dubte de Neymar

Luis Enrique, però, no sap encara si podrà comptar amb Neymar o no. El brasiler arrossega la sanció de tres partits del dia del Màlaga i el Barça s'esforça perquè aconsegueixi la suspensió cautelar i pugui ser a la gespa del Bernabéu. L'entrenador no dona pistes. "Em sembla correcta i bona la posició del club, que és defensar els seus interessos. A partir d'aquí estic preparat per poder jugar amb Neymar o sense". Els periodistes han intentat estirar de la llengua l'entrenador, amb fins a cinc preguntes sobre el brasiler. Però, evidentment, no hi ha hagut manera d'esbrinar si jugarà o si s'arriscarà a alinear-lo amb l'asterisc que es pugui impugna rel resultat. " Sóc optimista per naturalesa, després ja es veurà. Just o injust? No sóc ningú per qualificar-ho".

A nivell de joc, i independentment de si finalment juga Neymar o no, l'objectiu del Barça és: " ser fidels a la nostra manera de jugar i ser molt efectius. Que no se vegin les virtuts del rival, que són moltes, i que es vegin les nostres". Paral·lelament, i sobre la possibilitat que jugui Bale al conjunt madridista, assegura que vol "que el rival tingués tots els efectius" perquè li agrada "jugar contra un rival snese baixes". "Evidentment, però, no diré les meves preferències".