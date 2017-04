Luis Enrique: "No tinc cap dubte que podrem capgirar l'eliminatòria, ho tenim més fàcil que a París"

El tècnic del Barça, Luis Enrique Martínez, ha canviat d'opinió. Si després del partit a Torí deia que l' eliminatòria seria difícil de capgirar, ara assegura que pensa tot el contrari. "Es tendeix a donar com a transcendents les declaracions que fem després dels partits, però és evident que els que som professionals sabem que tot canvia. Les declaracions que fem després dels partits són el reflex del que acabem de viure, estan condicionades. No tinc cap dubte que podrem capgirar l'eliminatòria, ho tenim més fàcil que a París. Tot passa per recuperar el camí del triomf. Serà complicat, però primer ens hem de centrar en la Reial, després ja parlarem de la Champions", ha indicat.

"En el partit de Torí no em vaig equivocar en res tàcticament" Luis Enrique Martínez Entrenador del Barça

"El màxim responsable sóc jo. no hi ha ningú més interessat que el jugador del Barça en aconseguir bons resultats, però la responsabilitat en les derrotes i en els empats és meva. En el partit de Torí no em vaig equivocar en res tàcticament. Jo ho decideixo tot, per això la responsabilitat és meva", ha comentat. A banda, també ha dit que no va fer cap toc d'atenció als jugadors en la roda de premsa després del partit contra el Juventus: " Jo els tocs d'atenció els dono al vestidor, a la cara amb els jugadors. Com ells. Si em volen donar un toc, també ho poden fer. Però també a la cara. En la primera part ens vam equivocar molt, amb pilota i sense. En la segona vam millorar, vam donar una sensació més propera d'un equip que podia guanyar el partit".

"És una situació que ja hem viscut aquesta temporada. Avui hem entrenat bé, no hi ha molts dies per entrenar coses, així que utilitzem més el vídeo. La Reial no és el millor rival per recuperar la confiança, ens farà competir, però veurem què passa", ha explicat l'entrenador, que sap que hi potser hi haurà aficionats "que estaran emprenyats" amb l'equip. "Si algú xiula, ho acceptarem. L'objectiu és guanyar els tres punts", ha afegit.

Sobre el partit de tornada de la Champions de dimecres contra contra la Juve, Luis Enrique ha dit que serà "un partit especial". " A tots ens fa mal perdre, i més en Champions. Però nosaltres ja estem en el procés de saber quines coses vam fer malament i estem fent el possible per canviar-les. Demà segurament l'equip no estarà anímicament al cent per cent, però sortirem amb el convenciment màxim de que necessitem els punts com a recurs clar per seguir barallant-nos per la Lliga i a nivell anímic".

El tècnic té clar que la plantilla està centrada en el partit de Lliga: "Els jugadors només tenen al cap la Reial. Avui hem treballat sobre el vídeo les coses que fa la Reial, saben la dificultat que té el partit de dissabte. Volem tenir les màximes opcions a la Lliga i això només passa per guanyar".

A més, l'entrenador asturià ha dit que "no" està passant per la seva pitjor etapa al Barça. "Ja n'he viscut alguna. Encara en queda, potser encara queda el millor. O potser és que ja m'hi he acostumat. Tal com jo visc la competició, els pals de veritat ens els donem dins de l'staff. La nostra autocrítica és encara pitjor",

L'entrenador ha parlat de la Reial Societat, el rival dels blaugranes aquest dissabte (20.45h): "El partit de Copa ens serveix com a referència, perquè la Reial seguirà fent el mateix. Quan té la pilota és un equip que sap jugar-lo. I quan no el té, pressiona molt a camp contrari. És un rival molt complex".