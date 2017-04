Luis Enrique: "Com que sóc bastant més radical que Piqué, millor no em pronuncio"

Les declaracions de Gerard Piqué, apuntant a la llotja del Bernabéu i en concret a Florentino Pérez, segueixen portant cua. Fins al punt que han estat un dels temes centrals de la conferència de premsa de Luis Enrique d'aquest dissabte. L'entrenador pretenia parlar del partit del Granada però no s'ha escapat de comentar l'actualitat, sobretot extraesportiva, que rodeja l'entorn blaugrana.

"No és important què penso o puc deixar de pensar", deia Luis Enrique d'entrada, abans de seguir parlant del central. " A Piqué se l'hauria de clonar, perquè us dona [als mitjans] molt de joc. És algú que es pronuncia amb respecte i que li agrada que respectin també les seves opinions".

La frase més sucosa, però, ha estat quan se li ha repreguntat sobre els valors del Reial Madrid als que feia referència Piqué, i si ell opinava el mateix. "Com que sóc bastant més radical que Piqué, millor no em pronuncio". Després, ja no ha volgut aprofundir més. "No dic res més perquè segur que li donaríeu la volta". I fins aquí.

Piqué no jugarà a Granada, aquest diumenge, ja que ha gaudit d'un dia de permís del club per descansar, tal com ha confirmat Luis Enrique. Tampoc jugaran el sancionat Leo Messi ni els lesionats Arda Turan i Aleix Vidal.