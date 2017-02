Luis Enrique: "La victòria ens reforça anímicament"

Luis Enrique ha valorat molt positivament la victòria d'aquesta tarda del seu Barça a l'estadi de l'Atlètic de Madrid (1-2). El tècnic asturià ha parlat, d'entrada, de la transcendència dels tres punts: "Era un partit contra un rival directe. La importància del triomf és molt gran. Podem allunyar-nos de l'Atlètic i acostar-nos al nostre objectiu", ha comentat.

El preparador blaugrana ha analitzat el plantejament tàctic que ha utilitzat per reforçar la sortida de pilota dels seus futbolistes: " Hem canviat el sistema per jugar amb un 3-4-3 per mirar de tenir més possessió de pilota i el control del partit. Però la primera part ha estat molt difícil. Per la seva pressió, molt intensa, i l'estat del camp. Irònicament, el mal estat de la gespa ens ha beneficiat en les dues situacions del gol. Després del descans hem guanyat solidesa perquè l'Atlètic ha perdut potència en la pressió. Era molt difícil mantenir-la durant 90 minuts. Llavors han aparegut els nostres jugadors més decisius i hem pogut sentenciar", ha explicat.

Sobre el joc de l'equip, Luis Enrique ha dit que està "molt content". "Intentem jugar bé sempre. El rival intenta evitar-ho. A vegades ho aconsegueix i a vegades no. Anotar-nos l'enfrontament d'aquesta jornada ens reforça anímicament, reforça els meus jugadors. Guanyem confiança", ha comentat.

Rafinha, golejador satisfet

Rafinha Alcántara també s'ha mostrat satisfet amb la victòria blaugrana al Vicente Calderón: "Hem fet un gran partit. L'Atlètic és un equip molt dur i a casa es fan forts. En aquest camp és molt difícil sumar. He pogut fer gol i hem pogut aconseguir els tres punts. És una satisfacció", ha comentat el brasiler, autor de la primera diana dels blaugranes.