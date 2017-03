Luis Enrique: "És una llàstima, era un partit molt important"

Luis Enrique ha parlat de la derrota d'aquesta tarda del Barça a l'estadi del Deportivo (2-1). "Què ens ha faltat? És una gran pregunta. Al començament del partit ens hem adonat que no seria gens fàcil. Hem començat bé, intentant generar perill, però no hem tingut fluïdesa. Era determinant avançar-se, com han fet ells. S'han crescut i nosaltres hem comès errors. No justifico la derrota. L'acceptem i seguirem treballant. És una llàstima, perquè aquest partit era molt important si volíem mantenir la línia de contundència de les últimes setmanes", ha dit.

El preparador ha parlat de com arribaven els blaugranes al duel d'aquesta jornada després de la remuntada continental de dimecres davant el París Saint-Germain. "Sabíem que seria una jornada peculiar. No era fàcil mantenir el cap fred. Prevèiem que seria difícil pel context. L'eufòria, però, és millor que el pessimisme", ha dit.

L'asturià es mostra ambiciós davant els últims mesos de competició: "Entrem al tram final de la temporada. Ara els equips de la zona baixa començaran a guanyar més partits. No hi haurà enfrontaments fàcils. Hem d'estar molt endollats, molt bé, si volem optar a aixecar els títols", ha afirmat.