Luis Suárez: "Jo sempre intento ajudar l'equip, amb gols o sense"

Luis Suárez ha parlat després de la victòria del Barça a l'estadi de l'Espanyol (0-3): " Sabíem que seria molt difícil el partit. Crec que ells han estat molt bé al primer temps, però amb intensitat i il·lusió hem aconseguit el primer gol. Jo sempre intento ajudar l'equip, amb gols o sense. No és una obsessió", ha comentat. El davanter també ha parlat de la lluita amb el Reial Madrid en la lluita pel títol de la Lliga Santander: "Hem d'intentar guanyar els partits per seguir pressionant el Madrid, que també té un calendari molt exigent. Hem de seguir i ja veurem què passa".

Robert Fernández també ha valorat la victòria blaugrana al derbi català: "Hem fet un gran partit. A la primera meitat no hem fet cap gol però hem tingut el control. Normalment passen coses, errades. Els jugadors s'equivoquen perquè estan molt pressionats i no poden sortir amb la pilota ben controlada. Has de pressionar. Si no, això no passa", ha comentat.

Gerard Piqué ha destacat el bon rendiment de l'equip: "Hem jugat un molt bon partit. Després del primer gol han arribat els altres. Normalment aconseguim bons resultats aquí. Ara toca rebre el Vila-real. Tots els partits són difícils. Hem de fer la nostre feina, estar atents i aprofitar una possible derrota del Madrid. Ells tenen la Lliga de Campions, els pot passar factura", ha explicat.

Sobre els insults d'una part de la grada periquita focalitzats Shakira, la seva parella, el defensa ha dit que "no és la primera vegada". "Gran part de la seva afició són molt educats. Hi ha un sector petit, que fa molt de soroll i sembla que són la gran majoria. Són gent que exterioritza la seva frustració i van a l'estadi a cantar coses que estan fora de lloc".

540x306 Quique Sánchez Flores contra el Barça / EFE Quique Sánchez Flores contra el Barça / EFE

Quique, tranquil

L'entrenador de l'Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha valorat l'actuació dels seus jugadors contra els culers. "Hi ha partits en què si cedeixes metres, pateixes. El primer gol ens ha deixat molt tocats. No era el dia per cometre errors. Mentalment els jugadors s'han vist afectats. El futbol és un joc d'estratègies, d'esforços, d'idees. Els resultats fan que les emocions canviïn. No és fàcil. Hem fet un gran esforç. Tenim 50 punts i molts motius per ser feliços. No hem d'ensorrar-nos. Hem de mirar endavant i seguir. Avui estem molt tocats, demà les coses seran diferents", ha comentat.

Sobre l'errada de Jurado i Marc Roca en el primer i el tercer gol del Barça, el tècnic blanc-i-blau ha dit que "han d'estar tranquils": "Són jugadors importants".