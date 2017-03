L'últim adéu a l'expresident Agustí Montal i Costa

Nombrosos representants del barcelonisme han acompanyat els familiars i amics d' Agustí Montal i Costa en el funeral del que va ser president del Barça entre els anys 1969 i 1977.

L'església de Sant Vicenç de Sarrià s'ha quedat literalment petita per la cerimònia religiosa d'aquest dijous, l'endemà de la seva mort i un dia abans que s'obri al Camp Nou un espai memorial per als socis, penyistes i aficionats del club que vulguin recordar la seva figura.

El funeral, principalment religiós i amb poques referències al Barça, ha estat especialment emotiu quan els familiars més joves de Montal han tingut un record per al qui va ser cinc cops pare, deu vegades avi i dues, besavi.

"Va tenir una dedicació altruista a la cultura catalana", recordava la família, que es referia a Montal com algú que havia gaudit d'una vida "intensa i amb salut". Un "apassionat" del futbol que li agradava "evitar la confrontació" quan veia els partits. Una glossa que ha acabat amb les paraules que "més repetia" i que millor el definien: "Visca el Barça i visca Catalunya".

Nombrosos representants del Barça s'han acostat fins a l'església de Sant Vicenç de Sarrià, entre els quals destaquen l'actual president, Josep Maria Bartomeu, i els expresidents Sandro Rosell, Joan Laporta, Enric Reyna, Joan Gaspart i Josep Lluís Núñez.

Cap d'ells ha volgut fer declaracions, exceptuant Gaspart, que s'ha referit a Montal com algú que "va estimar molt el Barça" i que "va ser president en una època complexa, però que va ajudar a conduir el Barça al lloc on és ara", a més de destacar grans mèrits concrets, com "el fitxatge de Cruyff, la construcció del Palau Blaugrana i els títols".

En representació blaugrana hi han assistit de la junta actual els vicepresidents Jordi Cardoner, Carles Vilarrubí o Jordi Mestre, el directiu Jordi Moix o el CEO Òscar Grau. També hi havia l'exvicepresident Rafael Yuste, l'excandidat a la presidència Agustí Benedito o exfutbolistes com Carles Rexach, entre molts altres, a més de representants polítics com l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias.

El funeral ha acabat amb el cant coral del Virolai i dels Segadors acompanyant la sortida del fèretre d'Agustí Montal i Costa.