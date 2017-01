El Madrid deixa de ser el club més ric del món

Segons un estudi que la consultora Deloitte ha publicat aquest dijous, el Manchester United és el club més ric del món, i deixat sense aquest honor el Reial Madrid, que feia 11 anys que ocupava la primera posició del rànquing.

Els blancs, a més, baixen de la primera a la tercera posició, ja que també s'han vist superats pel Barça, que és segon. El club anglès ha aconseguit uns ingressos rècord de 689 milions d'euros, un 32,62% més que l'any anterior. La clau de l'ascens del United, segons Deloitte, ha sigut el creixement dels ingressos comercials en més de 100 milions d'euros.

El Barça manté la segona posició del rànquing. Els ingressos del club blaugrana s'han incrementat en un 10,6% fins a arribar als 620,2 milions d'euros. Just per darrere s'ha situat el Madrid, amb 620,1 milions d'euros ingressats. "En la vintena edició de l'estudi ' Football Money League' tres clubs trenquen per primer cop la barrera dels 600 milions d'euros, com ja es va preveure, i s'estableix el rècord de facturació dels 20 primers clubs en el seu conjunt", explica Fernando Pons, soci responsable de la indústria d'esports de Deloitte.