El Màlaga, un aliat improbable

“El més probable és que perdem la Lliga”, es deia ahir de portes endins al Barça. Malgrat que l’equip de Luis Enrique va tornar a la feina després de tres dies de festa amb la consigna de treballar fort per derrotar diumenge l’Eibar i veure si el Madrid perd a Màlaga, el contundent triomf dels madridistes a Balaídos ha arraconat una mica més l’optimisme que es respirava dins del club blaugrana després del triomf al Santiago Bernabéu no fa tantes setmanes. De portes enfora, el Barça s’aferra al record d’aquelles lligues guanyades en escenaris finals improbables, però la temporada s’ha complicat molt. Si el Madrid guanya, només quedarà la Copa com a possible títol per acomiadar Luis Enrique, un tècnic que, en cas d’aconseguir la Lliga, l’hauria guanyat en les tres temporades en què ha dirigit el Barça. Un fet inèdit: guanyar sempre la Lliga i anar-se’n.

Però la golejada del Madrid al camp del Celta va deixar un regust amarg dins del Barça, en part per haver vist que els homes de Zinedine Zidane no fallen, en part per haver vist que les decisions arbitrals van afavorir un Reial Madrid que serà campió de Lliga si aconsegueix empatar al camp d’un Màlaga que ja no s’hi juga gaire, més enllà de la classificació final. Si durant les hores prèvies al partit de Vigo tothom donava per fet que el Celta intentaria guanyar el partit, l’escenari abans del partit de la Rosaleda és diferent, tot i que els malaguenys es defensen deixant clar que la seva prioritat serà acomiadar-se de la seva afició amb un triomf. “Aquest any, acabar una posició amunt o una posició avall significa més diners per al club gràcies als drets televisius, i per tant anirem a guanyar tots els partits”, va dir el jugador local Recio ara fa sis dies, abans de l’empat que els malaguenys van treure del camp de la Reial Societat, un rival que lluita per ser a Europa. “Míchel és un entrenador molt professional, no entenc que algú pugui pensar que no intentarà guanyar, encara que sigui contra el Madrid”, defensa Pedro Ríos, actualment jugador del Còrdova i que va treballar amb Míchel al Getafe fa sis temporades.

Míchel no vol perdre

A Màlaga han molestat bastant les insinuacions que es podrien deixar guanyar contra els madridistes, una polèmica que va arribar a nivells desagradables quan Abdullah al-Thani, el president qatarià del Màlaga, va parlar de no permetre que guanyés la Lliga “aquesta escòria catalana”, en referència, segons va intentar explicar després, a la premsa que cobreix l’actualitat del club blaugrana. El tuit va molestar tant el Barça que va ser denunciat al Comitè Antiviolència, amb la corresponent multa a Al-Thani.

Míchel també va haver de justificar-se quan va respondre afirmativament a la pregunta de si volia veure el Madrid guanyant la Lliga i va explicar que, com a madridista, ho vol, però que com a tècnic del Màlaga intentarà evitar-ho. “Jo vull guanyar al parxís”, va dir Míchel, que va negar tenir una mala relació amb Florentino Pérez. “No m‘ha fet mai cap lleig. Vaig marxar del futbol base del Madrid perquè creia que no encaixava amb el que es demanava llavors, però no tinc clar per què tothom em pregunta si tinc una mala relació amb ell. No és dolenta, però tampoc ens n’anem a dinar junts”, va explicar l’any passat.

El Barça necessita derrotar l’Eibar aquest diumenge i que el Màlaga guanyi als blancs. El Màlaga guanyaria un premi d’un milió d’euros si el Reial Madrid es proclama campió gràcies a una clàusula inclosa en el contracte pel qual el club madrileny fitxava Isco del Màlaga. Però si perd, també podria perdre dos llocs a la classificació, i això li comportaria perdre diners dels drets televisius.