Malestar al Madrid perquè a les graderies del Bernabéu cada cop hi ha més culers

Al Reial Madrid hi ha malestar després que el gol de Leo Messi, el que donava el triomf al Barça en el clàssic d'aquest diumenge, fos celebrat al Bernabéu a zones on habitualment hi ha els aficionats locals, segons indica 'Marca'. Aquest diumenge hi havia més culers repartits per tot l'estadi i no només situats a la zona reservada per a les aficions visitants i, quan Messi en l'últim minut de partit va marcar el gol de la victòria, van esclatar.

El problema no és nou, i tant el Madrid com el Barça el tenen detectat. I és que a l'inrevés, en el partit d'anada, també va passar al Camp Nou.

Anar al Camp Nou amb la bufanda del Madrid és una qüestió de dinersSegons avança 'Marca', el club blanc té estimat que hi ha uns 2.000 abonaments que estan en mans d'empreses i aquests, per al clàssic, es revenen a qui més paga. Una transacció que, si des del club o la policia no enxampen en el moment, no es pot denunciar.