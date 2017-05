Marlon, al rescat d’un onze de circumstàncies

Quan faltaven quinze minuts per a l’inici del Las Palmas - Barça, Javier Mascherano, titular, es va aturar en el tram final de l’escalfament. L’argentí es tocava la cuixa dreta i deixava la gespa de l’Estadi de Gran Canària. La fortuna i les circumstàncies van fer que Luis Enrique recorregués a Marlon Santos, que ràpidament va unir-se al grup dels jugadors titulars.

No hi eren Gerard Piqué, amb un virus estomacal; Sergi Roberto, sancionat per cicle de targetes grogues; Jérémy Mathieu, ni el lesionat de llarga durada Aleix Vidal. L’equip es jugava la Lliga Santander i el brasiler era l’única alternativa en una línia defensiva que completaven Samuel Umtiti, Jordi Alba i Lucas Digne, que va haver de ser substituït per André Gomes, reconvertit d’emergència a lateral. “Els canvis i els diferents problemes mèdics ens han obligat a buscar solucions. Crec que els companys que han hagut de jugar han donat la cara i han rendit”, deia el blaugrana Luis Suárez després del partit. Com apuntava l’uruguaià, Marlon va estar a l’altura en els 90 minuts que va disputar, amb detalls interessants.

“Ha fet un gran partit. Ha estat molt seriós, complet, amb molta personalitat. La veritat és que ha tingut un control de la situació molt alt”, va apuntar Robert Fernández. El d’ahir va ser tot just el seu primer partit en el campionat de Lliga des que va arribar aquest estiu cedit amb opció de compra procedent del Fluminense. El jugador, a les ordres durant tota la temporada de l’entrenador del filial Gerard López, és una de les apostes de la direcció esportiva, que creu que les seves qualitats físiques i la bona sortida de pilota el poden convertir en un central de gran recorregut al costat, precisament, d’Umtiti. L’equip i els aficionats van poder veure per primera vegada el tàndem, que només va encaixar un gol a la contra. Marlon ha de ser l’encarregat de mantenir la posició, sortir a l’ajuda i cobrir les sortides del francès, més expeditiu, a priori amb menys toc de pilota. “Les lesions i les molèsties de Mascherano han fet que Marlon hagi hagut de jugar. I ha estat molt bé, tranquil, en la seva línia, bé en els duels defensius”, va analitzar Luis Enrique. Va ser el vistiplau definitiu a Marlon abans que el club exerceixi la seva opció de compra, si no hi ha canvis d’última hora. “Ha aparegut l’oportunitat i crec que he estat bé, segur. Gràcies als meus companys, a l’ staff i a Déu he pogut jugar. No estic acostumat a l’estil del Barça, però l’he anat mecanitzant al segon equip. Espero seguir sumant. Això ja és decisió dels dirigents”, comentava Marlon, satisfet, incapaç de deixar de somriure.

Inici accidentat

És el moment dolç d’una etapa a Barcelona que va arrencar en la gira del primer equip pels Estats Units i ha estat marcada pels problemes burocràtics, que no li van permetre debutar al novembre en partit oficial contra la Reial Societat i, una setmana després, al Rico Pérez a la Copa del Rei. La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va advertir el club culer que si apostava pel sud-americà podia cometre alineació indeguda i que, per tant, podria ser sancionat. El Barça havia presentat la documentació del central abans del tancament del mercat estival del 2016, el 31 d’agost, però la tramitació va quedar congelada perquè faltaven una sèrie de documents. Els serrells d’oficina van solucionar-se amb el mercat ja tancat. L’entitat, d’aquesta manera, no estava convençuda de si la normativa s’havia complert o si, d’altra banda, estava cometent una infracció que l’hauria pogut deixar fora de la Copa. La normativa de la UEFA va permetre que Marlon debutés oficialment el 23 de novembre al Celtic Park en partit de la fase de grups de la Lliga de Campions.