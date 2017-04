Mascherano: "L'equip ho ha donat tot"

Javier Mascherano ha valorat aquesta tarda i a peu de gespa la derrota del Barça al camp del Màlaga (2-0): "Lamentablement en un partit que teníem controlat ens fan gol en l'única acció clara d'atac. Amb el 1-0 el partit s'ha complicat. Hem tingut opcions d'empatar, però no ho hem fet", ha comentat el migcampista, que ha analitzat l'actuació dels seus companys: " L'equip ho ha donat tot, amb errors i encerts. No hem tingut la frescor d'altres dies per moure la pilota i generar ocasions. Hi ha dies millors i pitjors. A vegades passen aquestes coses, el rival també juga. El seu plantejament ha funcionat". L'argentí ha apuntat que el títol de Lliga es complica: " No només hem de guanyar al Santiago Bernabéu, ara hem d'esperar que els blancs es deixin punts".

Robert Fernández ha admès que "és un mal dia" per al Barça: "És més difícil jugar amb el resultat en contra. A la segona part, per exemple, hem jugat bé, hem tingut oportunitats, però no hem tingut sort. Ells generaven perill cada vegada que controlaven la pilota", ha dit. El director esportiu del club culer ha parlat de l'expulsió per doble amonestació a Neymar: "Són coses del futbol. No es poden evitar. Jo també les he patit. Hem d'assumir-les", ha afegit.

El capità de l'equip, Andrés Iniesta, també ha fet declaracions en la línia dels seus companys. "Hem perdut tres punts importants en la lluita pel títol. Falten molt poques jornades i aquests errors penalitzen molt. És una oportunitat que marxa. Aconseguir els resultats és la nostra obligació. Ara hem de seguir endavant i centrar-nos en el partit de dimarts contra el Juventus", ha dit. El migcampista no ha volgut valorar l'actuació arbitral: "Hi ha hagut moltes accions, moltes targetes. L'acció de Sergi Roberto no sé si es penal, però sobre el terreny de joc s'ha vist clar".