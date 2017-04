Mascherano es perd a Torí

Malgrat que Jérémy Mathieu va ser l’home assenyalat al descans, la peça fràgil de l’engranatge que va sacrificar Luis Enrique a la represa per intentar redreçar l’equip, un dels futbolistes que va patir més contra el Juventus va ser Javier Mascherano. L’argentí, que va recuperar el seu ecosistema natural a la posició de migcentre, va fallar en el segon i el tercer gols italians.

Primer va arribar tard amb Paulo Dybala, que va xutar tot sol, amb precisió, des de la frontal de l’àrea de Ter Stegen, aprofitant l’espai mort entre els centrals i el mateix Mascherano. Com si es tractés d’una consigna tècnica, ben estudiada pel cos tècnic de Massimiliano Allegri, la Juve va fer del balcó de l’àrea el seu santuari. Una vegada i una altra les jugades que arribaven a la línia de fons retornaven a la frontal, on apareixien sempre lliures de marca els futbolistes italians. Khedira, Higuaín i Pjanic no van ser Dybala en la definició, però totes les accions d’atac acabaven, com marquen els cànons, impedint que el Barça pogués sortir ràpid al contraatac. I sempre hi havia aquell mig metre de distància entre els davanters i els defenses perquè els bianconeri poguessin rematar.

En el tercer gol li va tocar ballar amb la més lletja. El migcampista blaugrana, reconvertit en el segon temps en central, va patir els 13 centímetres de més de Giorgio Chiellini, molt més poderós i hàbil en el joc aeri. Mascherano va estar més pendent d’intentar evitar la rematada del defensa italià que no de mirar la pilota, que ni tan sols va veure arribar des del cel de Torí, abans que Chiellini enviés al pal llarg de la porteria del Barça.

Mascherano va tenir problemes en la faceta de creació, asfixiat per la intensitat del Juventus, i va decidir no assumir riscos per evitar pèrdues perilloses a la primera línia de creació. Només va errar una pilota de la seixantena que va jugar-se, però la majoria de passades van ser en horitzontal, amb Piqué i Sergi Roberto com a màxims destinataris. Amb Iniesta erràtic i Rakitic i Sergi Roberto perduts per equilibrar els moviments de Messi, el mig del camp que comandava Mascherano va ser pla.