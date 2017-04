La samarreta de Messi eclipsa la millor part del David de Miquel Àngel (i altres mems del clàssic)

La victòria del Barça al Santiago Bernabéu en el clàssic i, sobretot, l'actuació de Leo Messi durant el partit contra el Madrid ha donat molt material per als més enginyosos a les xarxes socials. Els mems del Madrid-Barça han proliferat, amb la imatge de l'argentí després del 2 a 3 com a gran protagonista.

No! You do not take my beloved #LionKing and turn it in to a #Messi Meme 😡😠 pic.twitter.com/EWdH5axDEa