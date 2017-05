Messi-Cristiano, 10 anys de rivalitat

260x366 Leo Messi, durant el derbi / EFE Leo Messi, durant el derbi / EFE

La segona xerrada en solitari de Zinedine Zidane com a tècnic del Reial Madrid va ser amb Cristiano. La primera havia sigut amb Sergio Ramos, però la segona va ser amb Cristiano, amb qui ja havia parlat molts cops per la Ciutat Esportiva de Valdebebas. El tècnic francès, molt relaxat, li va transmetre en privat el mateix que ja havia dit a tot el grup: que l’objectiu era guanyar, que amb aquella plantilla arribarien els títols i que una de les poques coses que no canviaria mai seria la presència de Cristiano Ronaldo. Però, amb un somriure, li va venir a dir que no s’enfadés si un dia el deixava fora de la convocatòria per descansar, i va afegir anècdotes de com s’enfadava ell mateix quan li passava. “Si vols jugar sempre, ets dels meus. I, per tant, algun dia et tocarà descansar, per estar a punt quan més et necessitem”. A Barcelona, una mica abans, Luis Enrique intentava explicar el mateix a Messi.

Cristiano Ronaldo ha marcat vuit gols en els últims tres partits de la Lliga de Campions. És a dir, dels últims nou gols europeus del Madrid, tots els ha fet ell excepte un al Bayern de Marco Asensio. Cinc gols al Bayern i tres a l’Atlètic de Madrid per reforçar la candidatura blanca a guanyar la dotzena Champions. I, de passada, fer que passin els anys i una cosa segueixi com sempre: el pròxim Nadal, quan s’acosti el gener, els debats sobre qui ha de guanyar la Pilota d’Or tindran només dos noms protagonistes, Cristiano i Messi. Messi i Cristiano. La temporada 2016-2017 ni Griezmann ni Neymar han aconseguit acostar-se a l’argentí i el portuguès. Quan el gener vinent un dels dos guanyi el premi, ja seran 10 els anys en què el guardó haurà acabat en mans d’un dels dos. El 2007 el brasiler Kaká va guanyar l’última Pilota d’Or que no va ser entregada a Cristiano i Messi, llavors dos jovenets que ja van acabar per darrere del brasiler al podi. El 2008 ja guanyava Cristiano, i el 2009, Messi. Des de llavors l’argentí n’ha guanyat cinc i el portuguès quatre: ni Xavi, ni Iniesta, ni Ribéry, ni Neuer, ni Griezmann o Neymar, de moment, han aconseguit fer canviar d’opinió els membres del jurat. I aquest any tampoc té pinta que sigui diferent.

540x306 La vida segueix igual a Madrid: l’Atlètic plora els gols de Cristiano / CHEMA MOYA / EFE La vida segueix igual a Madrid: l’Atlètic plora els gols de Cristiano / CHEMA MOYA / EFE

“Dins del futbol, és normal que els èxits d’un rival et serveixin per motivar-te. Després pots dir el contrari, però els jugadors es piquen entre ells”, comenta Dani García Lara, exdavanter del Barça i el Madrid. “De tant en tant apareixen uns jugadors que volen guanyar sempre, que volen guanyar-ho tot. Gent molt competitiva. Aquests són així. No és casualitat que quan un dels dos fa una gran actuació, l’altre, en lloc d’ensorrar-se, també faci un bon partit poc després”, afegeix. Cristiano, doncs, d’alguna manera, tornava el cop del gran partit de Messi al Santiago Bernabéu fa poc, quan el portuguès no va fer un bon partit. Els seus tres gols a l’equip de Simeone van servir al madridisme perquè la derrota en Lliga contra el Barça -el dia que Messi va arribar als 500 gols vestit de blaugrana- semblés molt llunyana.

Els 400 de Cristiano

Curiosament, pocs dies després Cristiano celebrava els seus 400 gols amb el Reial Madrid. “És molt especial. És una quantitat de gols molt gran, no m’ho esperava. És fruit de la feina de tot l’equip, de la meva feina, de tota la gent que treballa al club i de l’afició, que ens dona suport sempre. És una motivació extra sempre jugar amb aquesta samarreta. Em sento molt feliç i vull intentar donar el millor de mi els anys que tinc de contracte, marcar gols com sempre i fer que el Reial Madrid pugui guanyar títols”, deia Cristiano ahir després d’un acte en què Florentino Pérez, president del Reial Madrid, va entregar una samarreta commemorativa amb el dorsal 400 a l’esquena al portuguès, a la Ciutat Esportiva de Valdebebas.

Cristiano Ronaldo està vivint una temporada clau. Amb 32 anys, va tancar l’estiu passat una petita ferida: no tenir cap títol amb la seva selecció. Però després, entre lesions i moments baixos de forma, ha vist com li costava fer gols. Al febrer, per exemple, era quart a la classificació de màxims golejadors de Primera i tot just havia fet dos gols en vuit partits de la Lliga de Campions. Però just quan ha arribat la fase clau de la temporada han tornat els gols, just en un moment en què la baixa de Gareth Bale ha permès al Madrid canviar una mica la manera de jugar i al portuguès arribar més a l’àrea, tenir menys metres per cansar-se i centrar-se en el seu aspecte golejador. En tot just dos mesos, ha passat dels dos gols marcats a Europa als 10, un menys que Lionel Messi, amb una efectivitat encara millor però que ja ha quedat eliminat. A la Lliga, en canvi, els 33 gols de l’argentí, 13 més que el portuguès, asseguren a Messi guanyar el premi Pitxitxi i, segurament, la Bota d’Or al màxim golejador europeu. Aquesta ha sigut la temporada en què Messi ha demostrat que segueix sent més regular, però Cristiano s’ha de dosificar per colpejar en els moments clau. “Veig l’equip fenomenal. Guanyar 3-0 és una barbaritat i és molt important. El domini que va tenir l’equip sobre el camp demostra la frescor dels nostres jugadors. Estem molt motivats i volem arribar a la final de la Champions. Tenim un petit avantatge, estem a un pas de Cardiff”, deia el davanter de Madeira acompanyat de Pérez.

“Amb Cristiano Ronaldo no hi pacto els minuts”, ha comentat Zinedine Zidane. I, de fet, Cristiano no acaba mai substituït i és el jugador de camp del Madrid amb més minuts oficials jugats. Ara bé, de tant en tant, especialment en setmanes de dos partits i en duels fora de casa, Cristiano ha quedat fora de la convocatòria, com va passar als camps del Leganés, el Deportivo o l’Sporting de Gijón. El resultat: aquesta ha sigut la temporada en què el davanter blanc ha jugat menys minuts des que va arribar al Madrid -durant les primeres setmanes es va perdre partits per una lesió- i en porta molts menys que Lionel Messi. Ara mateix, l’argentí suma 4.092 minuts en partits oficials amb el Barça, una xifra similar a la de Luis Suárez (4.044). El davanter de Maderia suma 3.682 minuts amb el Madrid, una mica menys que Neymar, que s’ha perdut tres partits de Lliga per sanció. El brasiler ara en porta 3.636, molt lluny dels 4.218 minuts d’Antoine Griezmann, el davanter francès de l’Atlètic de Madrid, el candidat a la Pilota d’Or que més partits juga.

Menys gols del portuguès

Aquesta, però, serà la temporada amb la pitjor mitjana golejadora de Cristiano al Madrid. Ara mateix porta una mitjana de 0,85 gols per partit, lluny dels 1,06 de la temporada anterior i de la seva millor estadística, els 1,13 gols per partit de la temporada 2014-2015, quan va fer 61 gols. Quan falten sis partits, Cristiano ha marcat 35 gols aquest any. “És la seva versió més rematadora. Al llarg de la teva carrera t’has d’anar adaptant. I Cristiano sap que ja no és aquell jugador tan ràpid de banda, amb potència”, diu Dani García Lara. Messi, en canvi, segueix manant per tot el terreny de joc i, amb 49 gols oficials, aquesta és la seva quarta millor temporada golejadora, lluny dels 73 gols de la temporada 2011-2012, però encara amb opcions d’arribar als 53 de la 2010-2011. De fet, aquesta temporada serà la primera en quatre anys en què Messi, que és més jove, haurà fet més gols. Tots dos segueixen reformulant-se, després de 10 anys d’una rivalitat històrica.