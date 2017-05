Messi, implicat amb l'educació a Síria

Mitjançant una donació de la Fundació Leo Messi, UNICEF ha pogut instal·lar 20 aules prefabricades a la ciutat siriana de Tartus i a zones rurals de la capital, Damasc.

Segons un comunicat que ha emès l'equip de comunicació de l'argentí, la donació ha permès a més de 1.600 nens i nenes assistir a escoles amb aules adequadament moblades, també equipades amb panells solars, per proporcionar un bon ambient per a l'aprenentatge, tot i que el conflicte bèl·lic en el qual està sotmès Síria des de fa 6 anys.

Al comunicat també s'explica que " més del 60% dels nens i nenes que assisteixen a aquestes escoles han estat desplaçats de les seves cases com a conseqüència de la guerra. L'escola serveix per proporcionar-los-hi una rutina, estructura i una mica de normalitat", dins la dificultat del context en què està instal·lat el país. Una situació que suposa, tal com s'afirma en el comunicat, que "les escoles en funcionament estiguin superpoblades i, algunes, han hagut d'agregar més torns per poder atendre a més nens, reduint, d'aquesta manera, el temps d'estudis i afectant a la qualitat de l'educació". Davant d'aquest fet, la provisió d'aules addicionals millora l'atenció escolar als infants.

"Després de quasi 6 anys de conflicte, 1.75 milions de nens i nenes a Síria estan fora de l'escola i també milions estan en risc d'abandonar-la. Una de cada tres escoles no pot utilitzar-se, ja que han estat destruïdes, estan sent utilitzades com a refugis o amb finalitats militars", són algunes de les esgarrifoses dades que s'expliquen en el comunicat.

Leo Messi, Ambaixador de Bona Voluntat d'UNICEF, s'ha manifestat a través del seu compte de Facebook a favor de la pau a Síria i de la protecció dels infants. L'astre argentí, mitjançant la seva fundació, també ha donat suport a altres iniciatives d'UNICEF a països com a Haití o el Nepal.