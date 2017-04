Messi va ser el més valent de tots

L’Hospital Sant Joan de Déu portava recaptats la setmana passada prop de 3,5 milions d’euros dels 30 que necessita per construir un dels centres per la lluita contra el càncer infantil més grans del món. Costa molt. Per això, Leo Messi, la fundació del qual col·labora en el projecte, no va dubtar a pintar-se la cara amb dues franges imaginàries després del primer gol contra el Sevilla, la imatge icònica d’aquesta campanya per dotar Barcelona d’un nou centre mèdic de referència. Fa uns dies un dels nois que van participar en el vídeo per promocionar la campanya Per als valents va morir. Havia compartit, sempre amb un somriure i una mirada d’admiració, rodatge amb l’argentí.

Messi va aprofitar la seva cita habitual amb el gol contra el Sevilla per llançar un missatge al món, per recordar que els més valents no són els que ahir aguantaven estoicament la pluja al Camp Nou, sinó tots els nens que esperen que l’hospital sigui una realitat ben aviat. El jugador argentí no va fallar contra els andalusos, la seva víctima preferida. Amb els dos d’ahir, ja ha fet 29 gols en 30 partits contra el Sevilla. “Enorgulleix tota l’Argentina que sigui el millor del món”, va admetre resignat el tècnic sevillista, Jorge Sampaoli, sempre generós en els elogis al seu compatriota.

Després de gairebé dues setmanes sense competir per culpa de la sanció que va rebre amb l’Argentina i la seva absència a Granada per acumulació de targetes, Messi va tornar a la gespa voraç, molt participatiu en la zona de creació. El Barça va recuperar el sistema de 3-4-3 que havia aparcat diumenge al Nuevo Los Cármenes, un ecosistema fet a mida per a Messi, més lliure per dins, sense tantes obligacions defensives. El de Rosario va ser el tercer jugador amb més tocs -no intervencions-, només superat per Iniesta i Neymar. En els partits en què al Barça li costa sortir jugant des de darrere, els centrals blaugranes acostumen a ser els que entren més en contacte amb la pilota. Ahir, en canvi, el triangle Messi-Neymar-Iniesta va ser una figura geomètrica indesxifrable per a l’estudiós Sampaoli i els seus jugadors, que sempre arribaven tard. L’argentí fins i tot va convertir-se en missatger de Luis Enrique, que li va donar indicacions a la banda, i quan l’acció va acabar, va acostar-se al cercle central per traslladar a Busquets -periscopi culer- les ordres de l’asturià.

Trident en esplendor

Contra el Sevilla, Messi es va col·locar amb 496 gols. Una xifra que li va permetre escapar-se com a pitxitxi de Primera amb 27 gols, 4 més que el seu amic Luis Suárez. El primer gol, a més, va permetre tornar a exhibir tots els atributs del trident, amb Neymar atacant per la banda esquerra com un torrent desbocat, com ha acostumat a passar setmana sí setmana també durant l’últim mes i mig. “És una de les virtuts de l’equip, arrenca la jugada l’Ivan [Rakitic], obre per a Neymar, que centra al segon pal, i el Leo, coneixent-nos, intueix la jugada i fa un pas enrere”, va explicar l’uruguaià a BeIN Sports. Rakitic va assegurar que l’equip està “gaudint” moltíssim en aquests últims partits, la millor manera d’arribar al clàssic i l’eliminatòria contra la Juve.