Messi: "Sempre he dit que el Barça m'ho ha donat tot. Seré aquí tant temps com vulguin que hi sigui"

Leo Messi ha parlat sobre la seva renovació amb el Barça en una entrevista a la revista 'Coach'. "Sempre he dit que el Barça m'ho ha donat tot. Seré aquí tant temps com vulguin que hi sigui", ha comentat el crac argentí del Barça.

"De què serveix un gol brillant si no guanyes?" Leo Messi Jugador del Barça

El davanter reconeix que vol seguir guanyant títols amb el Barça i amb l'Argentina: "El que em motiva és guanyar títols per al meu club i el meu país. És per això que mai miro enrere. Ho podré fer quan estigui retirat, però ara es tracta d'aconseguir més èxits". De fet, explica que odia "perdre". "No només m'afecta durant unes hores després del partit. No suporto el sentiment de perdre. De què serveix un gol brillant si no guanyes?", es pregunta.

Sobre la connexió amb Luis Suárez i Neymar, Messi explica que els tres treballen "molt dur en els entrenaments perquè després passi el que passa en els partits". "A més, tenim una connexió natural entre nosaltres, bona amistat més enllà del futbol i això hi ajuda", afegeix.

L'argentí té paraules d'agraïment cap a Frank Rijkaard, el tècnic que el va fer debutar amb el primer equip."Em va donar la primera oportunitat. Havia de confiar en mi per entrenar amb el primer equip per després jugar el meu primer partit. Amb ell va començar tot", recorda. També parla sobre Guardiola, i assegura que "és un molt bon entrenador" i que, per tant, "s'adaptarà a la lliga [Premier]". "Estic segur que tindrà èxit", comenta.

Per últim, també parla sobre Cristiano Ronaldo. "Hi ha un respecte mutu. El veig com un gran jugador que ha aconseguit grans coses", diu.