Messi torna als entrenaments amb la renovació com a música de fons

L'argentí Leo Messi torna a Barcelona per posar punt final a les seves dues setmanes vacances de Nadal, que juntament amb la família ha passat a l' Argentina, i aquest dilluns a les 18.00 s'incorporarà al camp d'entrenament, on molts dels seus companys ja van iniciar les sessions el 30 de desembre.

A més de Messi, tornaran a la feina Luis Suárez, Neymar i Mascherano, jugadors sud-americans que han passat el Cap d'Any als seus països i que també tenien permís per incorporar-se a l'equip el 2 de gener.

Així, Leo Messi ha tingut uns dies més de descans, encara que el seu nom ha seguit estant molt present en l' entorn blaugrana a causa de l'absència d'una posició oficial del jugador mateix sobre si renovarà o no el contracte amb el Barça, el qual s'acaba el 30 de juny del 2018.

El silenci que envolta la família Messi contrasta amb la música de fons que sobre la seva renovació fa temps que sona al club, on tots els estaments ja s'han manifestat, amb un discurs unívoc i compacte: que Messi renovi.

Aquest cap de setmana la pàgina del Barça a internet ha enumerat els desafiaments esportius individuals i col·lectius que té el 'deu' blaugrana, com arribar a 500 gols, haver jugat 600 partits, obtenir la seva cinquena Champions, aconseguir 400 victòries amb el Barça o marcar un gol al Las Palmas, entre molts altres. No hi ha, però, ni una sola paraula sobre el seu futur.

Preparant la Copa

Ja amb tots els efectius disponibles –tots els futbolistes del primer equip excepte els lesionats Mathieu i Cillessen–, l'entrenador blaugrana, Luis Enrique Martínez, podrà fer dues sessions per preparar l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei contra l' Athletic Club, aquest dijous, 5 de gener, a les 21.15 a San Mamés.

La tornada serà de dimecres en vuit, dia 11, al Camp Nou. Enmig d'aquests dos partits, el Barça jugarà diumenge que ve a Vila-real (20.45 h).