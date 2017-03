El nou Miniestadi del Barça durà el nom de Johan Cruyff

Un any després de la seva mort, el Barça ha anunciat aquest matí que el nou Miniestadi durà el nom de Johan Cruyff. "El nou Miniestadi, que s'està construint a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, durà el nom de Johan Cruyff. Ho hem acordat per unanimitat. Creiem que aquesta era la millor manera de comprometre'ns amb la cura i el seguiment de la seva feina, el seu llegat", ha explicat el president Josep Maria Bartomeu a l'acte que s'ha celebrat aquest matí a l'Auditori 1899 per homenatjar la figura de l'holandès.

El màxim responsable del club també ha informat que "hi haurà una estàtua de Cruyff al Nou Espai Barça, a un lloc molt especial". Josep Maria Cardoner, per la seva banda, també ha explicat que es crearà un espai monogràfic en honor de l'extècnic i exjugador al museu. La última de les iniciatives de l'entitat per recordar-lo serà proposar a l'Ajuntament rebatejar el carrer Arístides Maillol, que passaria a ser el carrer Johan Cruyff.