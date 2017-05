El Neymar no futbolista

En els pròxims vuit dies, el Barça es jugarà la Lliga amb el Reial Madrid, que continua sent l’únic que depèn d’ell mateix per aixecar el títol. I s’arriba al moment decisiu de la competició enmig d’un clima enrarit al vestidor pels últims esdeveniments. L’incident entre Juan Carlos Unzué i Neymar que va avançar Fernando Polo a Mundo Deportivo ha remogut coses a la Ciutat Esportiva. Tot i que al club asseguren que són episodis habituals en un equip de futbol, moments de tensió que sempre hi ha en l’esport professional, la discussió entre l’ajudant de Luis Enrique i el brasiler (“Acabaràs com Ronaldinho”, va dir el primer, tal com va avançar el Marca ; “Si ell segueix, jo me’n vaig”, va respondre el segon) destapa certa tensió que estava latent des de fa mesos.

L’avís del tècnic al jugador va ser clar. El jugador ha de centrar-se en el futbol si no vol veure com la seva vida extraesportiva l’acaba afectant en el rendiment. Al club defensen que Neymar necessita “desconnectar” com tots, i que ha anat demostrant durant els últims anys que és “el segon millor jugador del món” després de Leo Messi, que la seva frenètica activitat lluny de la Ciutat Esportiva no l’ha perjudicat a l’hora de vestir-se de curt. Fins al punt que, durant aquest 2017, ha sigut el futbolista més en forma de la plantilla. Fins i tot fa una setmana, dos dies després de l’incident durant l’entrenament, va fer una autèntica exhibició contra el Vila-real oferint el seu millor repertori tècnic. De fet, els assistents que treballen amb el brasiler per millorar la seva condició física i evitar lesions van assegurar a l’ARA fa uns dies que el jugador està vivint el seu “millor” moment com a futbolista.

“És el futur”, sentencia una de les màximes autoritats al Camp Nou quan es pregunta sobre l’atacant, el seu comportament i les opcions de vendre el brasiler aquest estiu -converses que se senten ja als passadissos de l’estadi entre executius, no entre els encarregats de la direcció esportiva encara-. “Estem il·lusionats amb ell”, remata una altra figura amb pes en aquesta matèria. “Qualsevol decisió” d’aquesta magnitud s’ha de prendre quan “arribi l’entrenador”, assegura una altra veu que defensa que és un debat pertinent, i que es podria encetar fins i tot en una operació a tres bandes amb altres clubs -Marco Verratti, del PSG, és el gran objectiu-. Això sí, des dels despatxos del Camp Nou asseguren que ja s’estan avançant operacions perquè quan el nou tècnic aterri a Barcelona s’executin amb celeritat.

Una quarta veu autoritzada dins del Barça assegura que qui ha de reconduir el brasiler quan s’aparta de la línia bona és l’ staff tècnic. És a dir, són coses de “vestidor” que no haurien de requerir la intervenció d’instàncies superiors, ni de la direcció esportiva ni del mateix president, Josep Maria Bartomeu. El problema per al Barça és que Luis Enrique plega, el missatge ja no és el mateix. I Unzué, que és qui va tenir la conversa pujada de to amb ell, fa setmanes que ha desaparegut de la part alta del podi per rellevar l’asturià. Ahir, precisament, l’altre gran nom que ha sonat per asseure’s a la banqueta del Camp Nou a partir del 30 de juny, Ernesto Valverde, va assegurar que no sap si el partit d’avui a San Mamés contra el Leganés és el “seu comiat” de l’Athletic Club.