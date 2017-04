Neymar, protagonista també sense jugar

Finalment Neymar no va viatjar a Madrid convocat. El brasiler va mirar el partit amb els seus amics, a casa, en una pantalla gegant on va veure com Alcácer jugava a la banda on en algun moment es va arribar a imaginar que jugava ell. Neymar va aconseguir ser protagonista sense jugar: a les 9 del matí Luis Enrique va rebre el missatge de la directiva on es confirmava la decisió de no fer-lo viatjar, i l’entrenador va avisar el brasiler. No calia que sortís de casa. Una decisió que es va prendre als despatxos, ja que el cos tècnic va treballar amb la possibilitat dels dos escenaris, sense haver de prendre la decisió que hauria pogut convertir els pròxims mesos en una lluita salvatge entre Barça i Madrid als jutjats.

A les 10 del matí el club, que la nit anterior havia defensat als mitjans de comunicació que Neymar seria convocat, va emetre un comunicat on explicava per quina raó es canviava d’opinió: “Davant la incertesa legal que suposa la manca de pronunciament del Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) a menys de 12 hores del partit d’aquesta nit, i per centrar tota l’atenció en el vessant esportiu, el club ha optat per no convocar el jugador Neymar Jr. Tot i així, el FC Barcelona mostra la seva estupefacció davant l’enorme buit legal que implica la negativa del TAD a exercir les seves funcions jurisdiccionals, un fet que perjudica directament tant els clubs com la mateixa competició”. Al Barça s’explicava que consideraven que per als seus jugadors era millor volar a Madrid sense dubte, sense polèmiques. Amb les idees clares.

La decisió arribava hores després d’una jornada de dissabte llarga, en què el Barça va admetre que tenia la intenció de convocar el jugador malgrat la sanció pels aplaudiments irònics que va fer al quart àrbitre després de ser expulsat contra el Màlaga. Després del comunicat del president del TAD, Enrique Arnaldo, en què afirmava que la documentació del Barça per demanar un recurs a la sanció havia entrat a les 16.08 de divendres, -“quan havia conclòs la seva reunió setmanal”- i en què explicava que no havia pogut organitzar una reunió d’emergència dissabte perquè no havia trobat els seus companys de tribunal, que tenien festa, el Barça va decidir cremar totes les naus i pressionar amb l’objectiu d’aconseguir que el TAD reaccionés. El Barça volia que s’acceptés el recurs i aconseguir així l’aplicació de la cautelar, fet que hauria permès que Neymar jugués. Per afegir pressió, no va amagar que convocaria el brasiler. Però el TAD, tot i la possibilitat de veure com davant de tot el món -en el partit amb més audiència del planeta- jugava un futbolista sancionat gràcies a un buit legal, no va fer res. Va callar, i va frustrar el Barça. Va guanyar la partida de nervis a la directiva.

“No volem guanyar així”

“Hi havia un risc, s’ha preferit no convocar-lo”, deia el director esportiu, Robert Fernández, ja des del Bernabéu. La junta va adonar-se que amb la seva actitud inicial no aconseguiria res. Des de dins s’explicava que malgrat estar segurs de tenir la raó, eren conscients de l’escenari que es crearia si Neymar jugava i el Barça guanyava al Bernabéu. Una guerra amb el Madrid i el TAD, amb recursos, acusacions i documentació passant de tribunal a tribunal, ja que aquesta alineació tindria un pes directe en la lluita pel títol. “No volem guanyar així”, es deia al Barça, mentre Neymar, ben acompanyat pels seus amics, començava la festa. I quan Messi va fer el 2-3, el brasiler va penjar un vídeo celebrant com un boig i sense samarreta un triomf que permet seguir somiant. I també va estar present al Bernabéu: virtualment. Mentre l’equip immortalitzava la victòria en una fotografia, Messi mostrava el seu telèfon amb la imatge de Neymar a la pantalla.