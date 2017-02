Neymar, entre les provocacions, el desequilibri i el gol

Fins a cinc vegades ho va provar Neymar, fins a cinc vegades va ser incapaç de superar Gorka Iraizoz. El brasiler va arrodonir contra l’Athletic un partit complet, però sense el premi del gol malgrat la insistència. En 13 ocasions -8 encerts i 5 errors- va buscar l’un contra un, una faceta del joc bàsica contra un conjunt com el basc, que pressiona jugador a jugador i obliga a desequilibrar en el joc individual. Però, a més, va ser generós en la parcel·la defensiva i va recuperar 6 pilotes, dues a prop de la porteria de Ter Stegen.

El bon partit de l’atacant va merèixer els elogis de Luis Enrique. “Ha sigut espectacular, és impagable la capacitat que té per desbordar i generar superioritat, la capacitat per ajudar l’equip. Ha sigut una versió meravellosa, el tema del gol és una anècdota”, va dir el tècnic sobre el joc d’un Neymar que va tornar-se a desesperar amb els àrbitres i la duresa rival. En aquest cas, a l’equador del primer temps, després d’una topada amb Raúl García quan la pilota ja no estava en joc. El blaugrana va enviar a dida el quart àrbitre molest per la permissivitat amb l’Athletic.

El brasiler va ser protagonista ahir fins i tot abans que la pilota comencés a rodar. El vicepresident esportiu, Jordi Mestre, va assegurar que Neymar “moltes vegades provoca el defensa i en surt mal parat”. “És el seu estil de joc”, va afegir. Immediatament des del club es van afanyar a matisar que Mestre no s’havia expressat bé. “Volia dir que Neymar encara el defensa, sense provocar-lo”, va rectificar el directiu després del partit.