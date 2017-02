Neymar sosté el Barça quan toca sobreviure

Quan al Barça li va tocar patir, Neymar va ser qui més va rebel·lar-se. El brasiler va estar molt actiu durant els 90 minuts, barallant-se contra tots els jugadores de l’Atlètic de Madrid que l’anaven a caçar en cada acció. Gabi, Saúl i un Vrsaljko que no va poder amb ell en cap moment van intentar treure’l del partit, però el blaugrana tenia la lliçó ben apresa i no va caure en el parany matalasser.

Enmig d’un duel sense delicadesa ni precisió, les envestides de Neymar, tan anàrquiques com elèctriques, van ser durant molts minuts la millor arma del Barça. El brasiler no contribueix al joc col·lectiu, juga a una altra cosa, s’entesta a accelerar sempre, però quan l’equip es fa llarg i perd el control, no s’amaga mai i assumeix la responsabilitat ofensiva sempre.

Dues dades exemplifiquen la seva perseverança ahir a Madrid: va rebre vuit faltes i va participar més que tots els migcampistes del Barça: 21 intervencions més que Sergio Busquets, el jugador més participatiu dels que van jugar a la medul·lar blaugrana. I això que Luis Enrique va plantejar un 3-4-3 per acumular “més gent al mig per tenir més la possessió”, una proposta que no va fructificar al primer temps per l’exigent pressió del conjunt local, que va ofegar la sortida de pilota dels catalans. Ho va corroborar el mateix Diego Pablo Simeone en acabar el partit: “El Barça ha mostrat la seva categoria en les zones més determinants, les àrees”.

Les possessions a camp rival no duraven gens, els migcampistes eren intranscendents a l’hora de teixir joc i el Barça recorria a Neymar per trencar línies d’un Atlètic de Madrid agressiu. L’activitat del brasiler va fer que el camp fes baixada cap al costat esquerre. El Barça orientava el joc cap a Neymar, mentre que Suárez pràcticament no podia combinar i Messi buscava el seu espai en el nou ecosistema dibuixat pel tècnic asturià.

Demostrar ambició

A la segona part, el Barça va rebaixar les revolucions matalasseres. El pitjor ja havia passat. L’equip estava més còmode i, tot i no disposar de moltes ocasions ni de tenir mai el control absolut, la pilota li pertanyia. “Els jugadors estem preparats per a qualsevol sistema que plantegi l’entrenador i avui (ahir) ha sortit de manera espectacular”, explicava Luis Suárez sobre el canvi de guió que va dibuixar Luis Enrique per visitar un dels escenaris més exigents de Primera. “A nivell col·lectiu tots hem corregut, havíem de recuperar les ganes, l’ambició de voler guanyar la Lliga”, va admetre el davanter uruguaià.

Qui més ambició va exhibir ahir va ser Neymar, que va guanyar el 70% dels duels que van jugar-se al Vicente Calderón: només Umtiti el va superar en aquesta faceta del joc. “El més important era guanyar”, va sentenciar l’atacant brasiler, que va aparcar qualsevol debat sobre la Champions i la somiada remuntada. “És un altre campionat, primer pensem en la Lliga i ja pensarem en el PSG”, va avisar.