"No sé què va passar amb Luis Enrique. No vam tenir cap topada", diu Aleix Vidal

"No sé què va passar amb Luis Enrique". Això és el que ha dit Aleix Vidal quan, en una entrevista al programa 'El larguero' de la Cadena SER li han preguntat per la seva relació amb el fins aquesta temporada entrenador del Barça. "No et puc dir quin problema tenia ell amb mi. Jo amb ell no en tenia cap. Passaven les setmanes i no em convocava", ha relatat Aleix Vidal, que ha afegit: "Es lesionava Sergi Roberto i posava algú altre. Vam tenir un parell de reunions i em deia que continués treballant. Però mai vam tenir cap topada".

El jugador català ha explicat que ara està "content" perquè "al començament" va passar "una època dolenta", però assegura que al final ha demostrat que és " vàlid" per al Barça i que això li ha deixat "una sensació molt agradable".

"Jo quan firmo pel Barça soc conscient que passaré sis mesos sense jugar [per la sanció de la FIFA al club]. Però quan puc jugar, el Barça està lluitant per tot. Entenia que amb Dani Alves era difícil. Aquest any les expectatives eren diferents, però ha posat Sergi Roberto per davant", indica Aleix Vidal, que confessa que li va donar "molta vida" que el club es classifiqués aviat en la fase de grups de la Champions, ja que així va poder jugar contra el Möenchengladbach.

I va ser just llavors, quan estava recuperant la confiança de Luis Enrique, quan es va lesionar contra l'Alabès. "He superat una situació difícil. I suposo que a ell també li haurà agradat que no li donés la raó i que continués treballant fins recuperar la seva confiança", diu Aleix Vidal, que assegura que ja ha " tancat el cicle Luis Enrique" i ara ja pensa en què ha de fer "per jugar amb ell".